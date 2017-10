Cameroun: Téléphonie mobile - Les opérateurs épinglés

En provenance de Bangui et en escale à Yaoundé, le secrétaire général des Nations… Plus »

Ces défaillances autant de l'opérateur que du régulateur conduisent donc à des conséquences désastreuses pour le consommateur notamment « la mauvaise disponibilité du réseau et l'absence de redondances ; des bases de données inexactes (environ 110% des données ne sont pas fiables) ; des coupures précoces d'appels et la dégradation de la qualité d'écoute ; une grande vulnérabilité aux menaces de sécurité ; un faible débit entrant des paquets internet», a déroulé le Minpostel. En attendant que l'offre de service s'améliore, les utilisateurs ont trouvé une astuce: surfer entre les différents opérateurs en espérant trouver toujours chez l'autre une qualité de service... acceptable. Ce n'est pas le plus facile .

C'est cela le quotidien des abonnés de téléphonie mobile au Cameroun. Et la justification de l'audit de la qualité de service des réseaux des opérateurs de communications électroniques commandé par le chef de l'Etat est clair : «Une dégradation continue de la qualité de service chez tous les opérateurs due au non-respect de leurs cahiers de charges et à la faiblesse technique du régulateur dans l'accompagnement de ces opérateurs », a informé Minette Libom Li Likeng.

Au fil de l'échange, on comprendra finalement qu'il s'agit d'une conversation avec son patron, à qui elle essaie d'expliquer que dans le sms du matin elle le prévenait de son absence au lieu de service pour la journée. Le sms serait toujours dans les airs. Il en est du cas de cette jeune dame comme de plusieurs autres utilisateurs de téléphonie mobile au Cameroun. On peut aisément imaginer les conséquences de ce dysfonctionnement. En fait, les consommateurs vivent au quotidien le pire de leurs relations avec les opérateurs de téléphonie mobile. Durant la journée de samedi encore, il était impossible pour les abonnés de l'opérateur Mtn d'avoir accès à la connexion Internet. Un incident sur la fibre optique, d'après le message envoyé par l'opérateur.

