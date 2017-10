Cameroun: Projet Sanaga - Premiers équipements réceptionnés

Débarqués au port de Douala depuis une semaine, des tuyaux de canalisation sont en train d'être acheminés progressivement sur les sites de stockage du projet à Nkometou dans le cadre du projet de ravitaillement de la capitale en eau potable.

C'est vrai que pour faire passer 300.000 à 400.000 mètres cube d'eau par jour dans un système, il faut des canalisations d'une certaine envergure. A l'exemple de celles en cours de réception par le Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga (PAEPYS). Ces grands tuyaux font 1,80 m de diamètre sur six mètres de long. Un seul par camion, ils sont acheminés du port de Douala à Nkometou dans la Lékié où des sites de stockage ont été prévus. La première livraison s'est faite lundi 9 octobre dernier. Une grue est mobilisée pour décharger chaque camion de son impressionnant chargement, dont le revêtement intérieur est en ciment. Un travail d'adresse qui mobilise une dizaine de manutentionnaires pour plus de dix minutes par déchargement.

Toute une délégation du PAEPYS, conduite par Dieudonné Ombala, directeur du projet a fait le déplacement de Nkometou pour la première réception. Des médias chinois étaient du rendez-vous. Occasion de rappeler que le PAEPYS, estimé à 399 milliards de F est financé par la République populaire de Chine à hauteur de 85%.

C'est également une entreprise chinoise, SINOMACH, qui assure la réalisation des travaux, en cours depuis janvier 2017. Jusqu'ici, ce sont les bases vie et autres voies d'ouverture qui ont été réalisées sur les différents sites du projet. « La réception des tuyaux est une nouvelle étape, plus importante, car elle marque le démarrage effectif des actions de terrain », se réjouit Dieudonné Ombala. L'on apprend que dans son ensemble, le projet est appelé à accueillir un peu plus de 8000 conduites dont 1210 sont déjà fabriquées en Chine et progressivement acheminées au Cameroun.

A Nachtigal, au bord de la Sanaga, tout indique que les travaux de construction de la station de pompage et de prise d'eau sont imminentes. À 7 km de là, à Emana-Batchenga, un terrain 16 ha est en cours d'aménagement. La base vie est déjà habitée par des ouvriers qui s'activent au dessouchage puis au terrassement des espaces retenus pour la construction de la station de traitement, des villas d'astreinte et autres bureaux.

Le projet vise à construire un système de pompage d'eau au bord du fleuve Sanaga, lieudit Nachtigal, la traiter et la mettre à disposition des ménages de Yaoundé et de ses environs. Pour l'instant, l'on attend 300 000 m3 d'eau/jour, extensible dans le temps à 400 000 m3/jour.