Burkina Faso: Affaire Zongo - Le frère de Blaise Compaoré interpellé en France

C'est la fin d'une longue cavale pour François Compaoré ( 63 ans ) et frère cadet de l'ancien… Plus »

Au bureau du procureur du Faso, à Ouagadougou, on salue cette interpellation, suite au mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso. On s'attend maintenant à l'extradition de François Compaoré. Le 5 mai dernier, la justice burkinabè avait lancé un mandat d'arrêt international contre le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré dans cette affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons de route, en décembre 1998. Il est poursuivi pour « incitation à assassinats ».

« Tout cela va prendre quelques heures. La procédure prévoit 48 heures avant qu'il ne soit présenté au parquet général mais nous espérons bien qu'à l'issue, il sera évidemment laissé en liberté et puis, nous, ses avocats, nous aurons alors l'opportunité et l'occasion de dénoncer ce qui est une manoeuvre politique », a-t-il déclaré.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.