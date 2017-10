Guinée: Il est urgent de préserver la mangrove

Le Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'ouest (PRCM) est une coalition d'acteurs travaillant sur les problèmes du littoral ouest africain. Il couvre le Cap Vert, la Gambie, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone.

« S'il n'y a plus de mangrove, c'est dû aux grands vents. C'est aussi l'érosion, l'écosystème qui est vraiment affecté et même la fertilité du sol. La culture de ce riz, aujourd'hui réputé comme étant la meilleure qualité de riz local en Guinée, est compromise », déclare, de son côté, Kerfalla Camara, directeur de la Maison guinéenne de l'entrepreneur qui gère le projet.

En Guinée, sept pays de la sous-région du littoral ouest-africain étaient représentés, toute cette semaine, au Forum régional pour la conservation côtière et maritime qui s'est tenu à Conakry. Des spécialistes ont participé à des séminaires et tables rondes - avec une journée consacrée à la mangrove -, qui ont pris fin vendredi 27 octobre. En Guinée, justement, la mangrove est en danger. De 350 000 hectares dans les années 50, elle ne représenterait plus que 250 000 hectares aujourd'hui, selon le ministère de l'Agriculture.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.