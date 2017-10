Angola: Lutte renforcée contre l'immigration clandestine

Ambrósio de Lemos était à Cabinda pendant trois jours et a visité les districts de Belize, de Buco-Zau et de Cacongo, ayant tenu des réunions avec le personnel de la 1ère Unité de la Police garde-frontières et des Commandes municipaux de la Police nationale. Il a également visité les postes frontaliers de Necuto-Buco-Zau, Massabi et Manenga (Cacongo) et Yema (siège de Cabinda).

« Nous allons renforcer l'effectif de la police le long de la large frontière de plus de 500 km avec les voisines Républiques Démocratique du Congo et du Congo Brazzaville. Nous sommes en train d'équiper les postes frontaliers afin de minimiser la situation ou même mettre fin à l'immigration clandestine le long des frontières », a-t-il déclaré.

S'exprimant à la presse vendredi, à la frontière de Yema, au sud de Cabinda, Ambrósio de Lemos a dit que la situation de l'immigration clandestine dans la province était alarmante et méritait une attention particulière et des efforts accrus pour la combattre.

