Angola: Huíla - Il est temps pour les politiciens de se battre pour le bien commun

Plus de 12.000 pèlerins des provinces de Luanda, de Moxico, de Cunene, de Cuando Cubango, de Huambo, de Benguela, Cuanza Sul et de Namibe ont été au Sanctuaire Maman Muxima de Toco, depuis le 27.

« Il est temps de nous laisser envahir par l'amour chrétien et nous débarrasser de notre mauvaise mentalité, et opter pour l'esprit de la correction fraternelle et de l'édification mutuelle, afin de se développer comme un fils de Dieu », il a exhorté le prélat.

Dans un message qui a mis en relief la nécessité d'aimer le prochain, Mgr Imbamba, qui est aussi vice-président de la Conférence épiscopale d'Angola et Sao Tomé, a souligné que de nombreuses familles étaient séparées parce que certains de leurs membres s'étaient rendus des esclaves de l'argent, de l'alcool, de la haine et d'autres choses terrestres.

"C'est nous qui devons nous transformer, être une richesse. Il est temps de nous convertir, abandonnant les faux dieux et servir le Bien Vivant et cette conversion est le meilleur miracle que nous pouvons avoir", a-t-il souligné.

Lubango — L'évêque du diocèse de Saurimo, Mgr José Manuel Imbamba a exhorté ce dimanche dans le village de Toco, à Lubango, province de Huíla, les politiciens et les gouvernements à travailler pour le bien des Angolais et se «dévêtir des intérêts privés».

