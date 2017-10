Maroc: De 2 à 10 ans de prison prononcés à l'encontre de 11 terroristes

La Chambre criminelle de première instance chargée des affaires de terrorisme près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a condamné, jeudi, à des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme, 11 personnes poursuivies dans différents dossiers liés au terrorisme.

Ainsi, la Cour a-t-elle condamné à 10 ans de prison ferme un mis en cause poursuivi pour «association en vue de préparer et de commettre des actes de terrorisme, incitation à commettre des actes constituant des infractions terroristes et apologie desdits actes et d'une organisation terroriste et non-dénonciation d'une infraction de terrorisme».

Dans un autre dossier, concernant trois accusés, la Cour a prononcé des peines de 8, 6 et 5 ans de prison ferme. Elle a, de même, condamné à 3 ans de prison ferme trois mis en cause et à 2 ans de prison ferme 4 autres, pour «apologie d'actes constituant des infractions terroristes et d'une organisation terroriste».