Sénégal: Cinq mois après les intempéries meurtrières - C'est le statu quo à Houdallaye

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

«La situation nous a mis dans une psychose totale, au point que nous avions non seulement perdu tous nos biens, mais encore, plus grave, dans la localité, personne ne détenait des moyens lui permettant de pouvoir engager une quelconque campagne agricole», se désole un habitant du village.

Pour les couchettes, chaque famille a reçu deux grands matelas accompagnés de draps et de couverture ainsi qu'un petit matelas accompagné d'un petit drap en plus d'une couverture.

Selon Ousmane Sy, les dix-sept familles victimes de ce sinistre ont du mal à trouver où passer leur nuit. Cela, dit-il, malgré l'assistance de l'Etat. En effet, l'Etat aurait remis quatre millions de francs Cfa aux quatre victimes et deux millions de francs à la famille d'Ibou Ibna Oumar. Ce dernier, avait lui aussi perdu son fils Dialaly Diné Ndong, âgé de 2 ans. En plus, chaque famille sinistrée avait reçu de l'huile, du riz, des draps et des matelas.

Pour y accéder, il faut s'armer de patience. Les habitants font face à d'énormes difficultés. D'abord, ils sont exposés chaque année à des intempéries. Comme si cela ne suffisait pas, ils font face à la famine à cause de l'échec de la campagne agricole. Oumar Sy, habitant du village a perdu des membres de sa famille dans le dernier drame qu'a connu le village. Depuis, il se rappelle de Sira Barka Dièye, sa grand-mère âgée de 62 ans, Nafissatou Sy âgée de 9 ans, Mamadou Sy âgé de 18 ans et de la petite fille Athia Sy âgée de 6 ans.

A Houdallaye (Matam), le problème du désenclavement est toujours d'actualité. Cette localité située à plus de soixante-dix kilomètres de Ourossogui et de quarante kilomètres de la commune de Ranérou est dépourvu de toutes les infrastructures de développement.

