Togo: Faure reste au perchoir d'un bureau à 7 vice-présidences régionales

Le parti UNIR en congrès statutaire depuis hier samedi vient d'officialiser sa nouvelle équipe dirigeante.

Sans surprise, le Chef de l'Etat togolais et fondateur de ce parti, Faure Gnassingbé, conserve la présidence nationale du parti. On retrouve dans l'organigramme, qui table plus sur une politique de remobilisation des militantes et militants et sympathisants, une vice-présidence par région et aussi une pour Lomé et une pour Kara.

Ainsi, dans les Savanes, c'est Bagbiègue Taïrou qui prend la vice-présidence du parti au symbole du pigeon blanc dans un fond bleu azur. La Centrale est l'affaire d'Atcha Dédji Affo, alors que c'est Komi Ihou, qui prend les commandes dans les Plateaux. Quand à Kodzo Adédzé, il est vice-président UNIR pour la région maritime. Grand Lomé et Agoè, c'est l'affaire Méimounatou Ibrahim. Quand à Lomé et Kara, il est indiqué que les vice-président seront définis suite à une concertation avec le nouveau bureau.

Dans ce bureau, on y retrouve comme Secrétaire exécutif, l'ancien préfet de Blitta, Aklesso Atcholé, alors que Yawa Dzigbodi Tsègan, est faite Trésorière générale.

Pour rappel, ce congrès avait pour but de fédérer les "énergies pour un développement harmonieux du pays"