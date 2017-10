Togo: Dany Ayida, Expert en Gouvernance démocratique - "La politique, ce n'est pas un jeu video"

Expert international en Gouvernance démocratique et représentant du NDI en RD Congo, Dany Ayida réagissait ce dimanche dans le D12 de Pyramides Fm, aux dernières évolutions de l'actualité sociopolitique au Togo, ensemble avec deux autres acteurs, à savoir, Me Jean Dégli, membre de la société civile togolaise et président de l'Association "Bâtir le Togo" et Fulbert Atissoh, président du parti politique, "Le Togo Autrement".

Tout en déplorant les pertes en vies humaines et destructions de biens publics et privés, M. Ayida constate, vu la mobilisation des Togolais à l'intérieur qu'à l'extérieur, une "performance notable à mettre à l'actif de l'opposition, mais ne pas perdre de vue que c'est une Coalition conjoncturelle". Dans la même dynamique, l'expert inetrnational a attiré l'attention de l'opposition sur le fait que "la politique, ce n'est pas un jeu vidéo" et que "ce serait impardonnable que cette opposition ne capitalise cette évolution".

Etant un Togolais qui passe la majeure partie de son temps hors du pays, il a indiqué "n'avoir jamais été aussi fier d'être Togolais" en voyant ce qui se fait sur le terrain.

Il a dès lors souhaité voir la société civile togolaise compter encore plus dans le jeu politique, en quittant le champ d'une "société civile trop accomodante".