Ile Maurice: Soutien aux cleaners - Mauta Merville, une «rebelle» déterminée à balayer les obstacles

Me Raouf Gulbul devra se montrer patient. L'avocat devra, une nouvelle fois, revenir devant Paul Lam Shang Leen et ses… Plus »

Mauta a quatre enfants, âgés entre 6 et 25 ans. «Trwa lor mo sarz ladan, gran-la débrouyé... » Pour subsister, elle compte sur sa pension de veuve, qui s'élève à Rs 5 000. Et s'il y a bien une chose sur laquelle elle se montre intransigeante, c'est l'éducation de ses gamins. «Mo pa anvi zot fini dan lamizer... »

«Mo ti bizin montré mo soutien... » C'est ce que déclare tout de go Mauta Merville, 49 ans. Elle fait partie de la quinzaine de femmes qui ont manifesté devant le Parlement et le bureau du Premier ministre en début de semaine, en faveur des femmes cleaners, avant que celles-ci ne mettent fin à leur grève, quelques heures après.

