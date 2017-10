Burkina Faso: Affaire Norbert Zongo - François Compaoré interpellé à Paris

De nos informations, c'est justement de son retour de la Côte d'Ivoire, où il se rend régulièrement aux côtés de son aîné Blaise Compaoré qui s'y est réfugié depuis la perte du pouvoir, que François Compaoré a été arrêté par la police française, à l'aéroport de Paris-Charles-de Gaulle. « A bord du vol Air France AF703 », ont précisé nos confrères de Jeune Afrique. Ainsi donc, l'on peut dire que le mandat d'arrêt international délivré à son encontre pour « incitation à l'assassinat », le 13 décembre 1998, du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons, n'était pas une vue de l'esprit, comme l'interpellé avait voulu faire croire lors de sa sortie médiatique en début octobre dernier. « Le mandat d'arrêt a été notifié à mon client à son arrivée à Paris, son avocat. Nous attendons maintenant la décision du juge pour savoir si ce mandat sera exécuté », a expliqué son avocat, Me Pierre-Olivier Sur, cité par Jeune Afrique. Nous suivrons pour vous la suite de cette affaire...

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.