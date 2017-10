Afrique: Buteurs africains - Toko Ekambi, effacé en sélection, efficace en club

Les discussions entre les Etats-Unis et 195 autres pays reprennent du 6 au 17 novembre en Allemagne sous l'égide… Plus »

Bursaspor a eu besoin de ses Africains, le Nigérian Mikel Agu et le Congolais, Jires Kembo-Ekoko (un but chacun) pour mater Antalyaspor (4-0).

Un seul but dans le match Genclerbirligi-Yeni Malatyaspor (0-1) et il est l'œuvre du Marocain Khaled Boutaïb, son sixième de la saison.

Bernard Mensah, le Ghanéen de Kasimpasa SK, a ouvert le score et mis son équipe sur de bons rails pour battre Goztepe AS Izmir (3-1).

Le Sénégalais Keïta Baldé a inscrit son deuxième but en deux matches, permettant à Monaco de remporter le choc face à Bordeaux (2-0). Le Capverdien Julio Tavares a été également décisif pour Dijon qui a surpris Nantes (1-0) grâce à la réalisation de son avant-centre. Dans la rencontre Guingamp-Dijon (1-1), le Sénégalais de Bretagne, Moustapha Diallo, a répondu au but du Picard et Franco-Marocain Oualid El Hajjam.

Le Tunisien Hamdi Harbaoui a marqué pour Anderlecht lors de la 12e journée face à Zulte-Waregem (2-0). Son coéquipier algérien Sofiane Hanni a, lui, inscrit son but lors de la 13e journée sur le terrain de l'AS Eupen (3-2). Le but du Ghanéen Eric Ocansey n'a pas empêché Anderlecht de repartir avec la victoire.

Moses Dady Simon a marqué ses 2e et 3e buts de la saison grâce à un doublé sur penalty lors de la victoire de la Gantoise face à AS Eupen (3-0) durant la 12e journée de Pro League.

Tancé par son sélectionneur, englué dans une polémique au sujet de son retrait ou non de l'équipe du Cameroun, Carl Toko Ekambi a oublié ses soucis ce week-end. L'attaquant camerounais d'Angers a inscrit son cinquième but de la saison au cours d'un week-end marqué par le réveil des buteurs marocains (quatre).

