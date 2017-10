Afrique de l'Ouest: Réseau pour la Gestion des Stocks Nationaux de Sécurité Alimentaire au Sahel Le PDG de OPAM aux commandes

La présidence du Réseau des Structures Publiques en Charge de la Gestion des Stocks Nationaux de Sécurité Alimentaire au Sahel et des Etats de l'Afrique de l'Ouest plus la Mauritanie et le Tchad, est revenue à notre compatriote Youssouf Maiga, le Président Directeur Général de l'Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), pour un mandat d'un an.

Les pays membres du réseau des structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire au Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), plus la Mauritanie et le Tchad, ont au cours de leur assemblée, tenue le 18 octobre 2017 à Accra, au Ghana, renouvelés leur confiance au Mali. Le PDG de l'Office des produits agricoles du Mali (Opam), Youssouf Maiga a été porté à la tête d'un nouveau bureau de 7 membres. La première vice-présidence est allée au Nigeria, le secrétariat général est revenu au Burkina Faso, le poste secrétaire général adjoint est occupé par le Cap-Vert, le Togo s'occupe du poste de trésorier général, et celui du trésorier général adjoint est revenu à la Gambie.

L'Assemblée générale a, au cours de ses travaux, validé les statuts et le règlement intérieur et procédé au renouvèlement du bureau. Le siège du réseau sera fixé à Ouagadougou au Burkina Faso.

La rencontre de trois jours du Resogest a été suivie par celle des Etats membres du Resogest et les institutions parties prenantes, notamment le CILSS, la Cedeao, l'Union européenne, l'AFD.

Les participants à la rencontre se sont penchés sur les modalités d'opérationnalisation de la réserve régionale de sécurité alimentaire. Au sortir des travaux, une recommandation a retenu les attentions. La rencontre a demandé que les Etats membres signent le mémorandum d'attente et de coopération de la Cedeao pour la mise en œuvre des activités du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest « Stock-Cedeao ».

Seuls deux pays : le Sénégal et le Togo ont signé le mémorandum. Le Mali, selon le PDG de l'Opam, s'apprête à le signer dans les tous prochains jours.