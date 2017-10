Afrique: Un ancien Etalon s'en est allé

Abdoulaye Soulama n'est plus. L'ancien gardien de la sélection nationale du Burkina Faso est décédé le 27 octobre à Bobo Dioulasso. Il allait avoir 38 ans.

On jouait la 60e mn du match Burkina - Ethiopie comptant pour la deuxième journée du groupe C de la CAN Afrique du Sud 2013, lorsque le gardien de but des Etalons, Abdoulaye Soulama était expulsé pour s'être saisi du ballon en dehors de sa surface de réparation. Il sera remplacé par Daouda Diakité qui, lui, gardera les perches jusqu'à la finale. C'était un 26 janvier. Ce jour-là, il venait de perdre son père quelques heures plus tôt mais l'information ne lui avait pas été communiquée de peur de jouer sur son moral et celui de ses coéquipiers.

Plus tard à l'hôtel, il apprendra la triste nouvelle. Quatre ans après, dans la nuit du vendredi 27 octobre 2017, Abdoulaye Soulama a été emporté par la faucheuse. L'ex-international gardien de but des Etalons était malade depuis plusieurs mois et c'est en avril dernier qu'il avait été interné au centre hospitalier régional de Banfora, sa ville d'origine en provenance du Ghana où il évoluait sous les couleurs des Hearts of Oak. Sorti d'hôpital, il séjournait à Bobo-Dioulasso où il se reposait avant de retourner une fois de plus à l'hôpital d'où il ne sortira malheureusement pas vivant le 27 octobre 2017. Les regrets de son entourage portent sur le manque d'assistance au regard des services rendus à son pays. Pendant toute son hospitalisation, en dehors du soutien d'un ancien international, Rahim Ouédraogo (qui fut de la campagne de la CAN 2004 en Tunisie) qui avait pris en charge les frais médicaux, aucun secours.

Abdoulaye Soulama, qui avait vu le jour le 29 novembre 1979 à Bobo-Dioulasso, avait débuté sa carrière de footballeur à l'Union sportive de la Comoé (USCO) de Banfora avant d'être sollicité par l'ASFB, club de Bobo-Dioulasso avec lequel, il remporta la Coupe du Faso en 1998. Dès lors, il frappa dans l'œil des grands clubs de la capitale, Ouagadougou, qui paient le mieux, et finalement, c'est à l'ASFA-Yennenga qu'il déposa ses valises et où ce grand gardien d'1,92 m glana des titres.

Pas plus de trois saisons et le voilà parti pour la Turquie où il défendit les perches du club de Denizlispor (2000 - 2002) avant de se retrouver au club de CA Batna en Algérie pour une saison et de revenir au Burkina à l'ASFB et à l'ASFA-Yennenga. C'est le club mythique du Ghana, l'Ashanti Kotoko de Kumasi qui l'accueillit en 2007 où il traîna sa bosse pendant sept saisons avant de finalement rejoindre le club rival, les Hearts of Oak, à Accra. Son départ de l'Ashanti fut surtout dû au fait que Abdoulaye Soulama avait été accusé de corruption pour éliminer son club en Ligue des champions 2014 face au club libérien Barrack Young Controllers.

C'est en 1997 qu'Abdoulaye Soulama fit ses premiers pas en équipe nationale en qualité de remplaçant d'Ibrahim Diarra dans la perspective de la CAN 1998 organisé au Burkina. Il ne quittera plus la sélection nationale où il devint titulaire du poste dès le lendemain de cette édition. A la CAN 2013, c'était Abdoulaye Soulama le numéro un mais son expulsion prématurée dès le deuxième match lui fera perdre son numéro 1. Il sera encore de la campagne Guinée Equatoriale 2015 avant de quitter définitivement la sélection.

La nouvelle de son décès a affecté beaucoup des supporteurs bukinabè qui garderont longtemps en mémoire cette longue silhouette qui ne cessa de se mettre en évidence parmi tous ses camarades Etalons.