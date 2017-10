Ile Maurice: Commission drogue - Qui est Rajendra Persand Lallchand, «l'ami» de Me Raouf Gulbul ?

Rajendra Persand Lallchand. Ce nom a surgi devant la commission d'enquête sur la drogue, jeudi 26 octobre, lors de l'audition de Me Raouf Gulbul, membre du bureau politique du MSM et président de la Gambling Regulatory Authority. Plus précisément lorsque ce dernier énumérait la flopée de biens immobiliers que son épouse, la juge Rehana Mungly-Gulbul, et lui possèdent. Une dizaine. Officiellement.

Le président de la commission, Paul Lam Shang Leen, devait dans la foulée demander à Me Raouf Gulbul s'il connaissait Rajendra Persand Lallchand. Ce à quoi l'avocat a répondu par l'affirmative, allant jusqu'à dévoiler que c'est un ami de longue date, propriétaire de biens à Maurice. Et qu'il réside également à l'hôtel de Rajendra Persand Lallchand lorsqu'il se rend en Angleterre.

Le Cheshire Hotel, un 3-étoiles de 36 chambres, situé à 110 Great Russell Street, à Londres. À deux minutes d'Oxford Street. Pourtant, ses proches, dont ses enfants, habitent au Royaume-Uni.

Mais alors qui est donc ce Rajendra Persand Lallchand ? Une première recherche sur Internet s'avère vaine. Hormis les comptes-rendus de l'audition de Me Gulbul jeudi, nada.

Par contre, une recherche sur la même personne, qui est aussi et surtout connue sous le nom de Raj Persand, en dit long sur ce Britannique de 57 ans. Le nom de l'ami de l'avocat Gulbul apparaît 19 fois sur le site de la Companies House (l'équivalent de notre Registrar of Companies) du Royaume-Uni. Raj Lallchand - ou Raj Persand, c'est comme vous voulez - est le directeur du London Cheshire Hotel depuis le 9 septembre 2013. Les actionnaires de la compagnie sont Giantee Lallchand et lui-même.

L'homme d'affaires est également directeur de plusieurs maisons de repos. Dont Ashtonleigh Residential Care Home Ltd, domiciliée à Pitts & Seeus, 39-41 North Road, à Londres. G S Care Group Ltd sise à 15a, St. Georges Road, Bromley, St Mary's Care Home, Goffs Park Care Home, dont il est directeur depuis le 4 juillet 1995, et Firgrove Care Home Ltd, entre autres.

Le Britannique a également dirigé des compagnies qui, selon la Companies House, ont été dissoutes depuis. Parmi, Winchfern Ltd et Country Inn & Suites Management Ltd, pour ne citer qu'elles. Alors que l'audition de Me Raouf Gulbul doit se poursuivre demain, nos différentes tentatives pour joindre Raj Lallchand sont restées vaines. Pour l'instant.