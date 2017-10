Togo: Magistrats, agents de police, de douane, de gendarmerie, et acteurs des OSC satisfaits

Satisfaction et intérêts manifestes, ce sont là des sentiments qui se lisaient vendredi dernier à la clôture de l'atelier de Tsévié sur l'appropriation et la mise en oeuvre du Traité sur le Commerce des armes (TAC) et formulation d'un plaidoyer pour l'adoption et la vulgarisation de l'avant-projet de loi relatif au régime des armes au Togo.

Organisé par le CNLPAL (Commission nationale de Lutte contre la Polifération des Armes légères et de Petit calibre) grâce au soutien du Fonds d'affectation volontaire, cet atelier est partie prenante d'une série de rencontres dans sept villes du Togo, inscrites au programme du "Projet de formation pour l'appropriation et la mise en oeuvre du TCA ; Plaidoyer d'adoption et de vulgarisation de l'avant-projet de loi sur les armes au Togo".

Trois jours durant, les participants à cet atelier, venus de différentes villes de la région maritime, sous la conduite des différents conférenciers qui se sont succédés ont été édifiés sur différentes sous thèmes à savoir entre autres, "Le TCA et son champ d'application(armes classiques, munitions, pièces et composantes) : histoire, négociation, adoption et évolution", "Contrôle des transferts", "Coopération internationale et assistance internationale", "Relations entre le TCA et les autres instruments universels et régionaux", ""Echanges d'information et cobservation des données", "Violence fondée sur le sexe", et ""Echos de la 3ème Conférence des Etats Parties au TCA".

De ces différents thèmes et vu la curiosité manifestée à chacune de ces présentations de communication, par les participants, qui pour poser certaines questions d'éclaircissement, qui pour partager leurs expériences dans la pratique des textes et lois portant sur le trafic des armes on peut constater à suffisance, une certaine satisfaction de ces derniers sur les connaissances reçues durant ces 72 heures de formation.

Une satisfaction d'ailleurs décelée par le Vice-président de la CNLPAL, Inoussa Bouraïma, et qu'il a exprimé dans son mot de fin des travaux. S'il s'est réjoui de la profondeur des thèmes qui ont été développés par les différents conférenciers, il s'est apesanti sur ceux du premier jour pour situer l'importance capitale que revêt un tel atelier.

"C'est une session qui nous a permis de toucher du doigt les différents aspects du Traité sur le Commerce des Armes (TCA). Cependant sa philosophie est qu'il est un engagement personnel de chaque Etat Partie. Il intéresse les pays et non les groupes non étatiques...

Le Traité sur le Commerce des Armes intéresse tous les pays et d'autant plus que les Nations africains, notamment la nôtre, appartiennent à la frange des faibles. Dès lors le TCA est nécessaire, voire indispensable.

D'entrée de jeu Monsieur AKLAVON Félix a déclaré que 60% de violation des droits humains sont liés aux armes à feu et les victimes civiles sont plus nombreux aujourd'hui que ceux qui combattent, contrairement à la deuxième guerre mondiale, 90% des combattants et 80% des victimes sont des femmes et des enfants.

Cependant, le rôle du TCA n'interdit nullement la fabrication, la prolifération des armes, mais réglemente la circulation des armes, et a pour objectif la mise en place d'une norme internationale, en vue du respect des droits de l'homme et surtout prévenir les transferts illicites. Notre pays est un Etat partie comme les 92 autres Etats dans le monde.

Le TCA est un instrument du droit international depuis sa ratification et cible les armes concernées que je ne citerai pas.Sa mise en oeuvre doit être une nécessité, d'où un plaidoyer pour l'adoption et la vulgarisation de l'avant-projet de loi relatif aux régimes des armes du Togo". Ainsi s'exprimait M. Bouraïma.

Dans le même ordre d'idée, il s'est réjoui de ce que, le présentateur du thème sur "la coopération internationale et l'assistance internationale", ait "décortiqué toutes les pistes de la coopération internationale. L'objectif est de ne pas porter atteinte à la paix, au bon ordre, à la sécurité des Etats côtiers et de respecter la souveraineté complète et exclusive de tout Etat sur son espace aérien.

Il fut question de transit et du transbordement et des instruments des transits des armes classiques. Ces questions d'embargo, de détournement ou du risque de détournement et des contrôles ainsi que des systèmes afin d'assurer la sécurité de l'Etat et éviter le risque de détournement, ont retenus l'attention des participants".

Non plus, il n'a pas passé sous silence les autres thèmes de cet atelier, abordés par le SP de la CNLPAL, Maza Paka et le fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, Abaki.

C'est donc toute en se fécilicatnt de la qualité des échanges qui sont parfois aller au-delà des thématiques inscrites, pour déboucher sur d'autres questions d'intérêt général comme la coordination des services de l'Etat oeuvrant dans le secteur de la sécurité et du renseignement, la nature des projets financés par le fonds daffectation volontaire.

Promesse a été faite aux participants parmi lesquels on retrouvait aussi des acteurs de la société civile engagés aux côtés des services étatiques de s'approprier les recommandations de ces travaux.