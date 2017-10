Burkina Faso: Confirmation des charges du coup d'Etat manqué - Le déballage de Gilbert Diendéré

C'est la fin d'une longue cavale pour François Compaoré ( 63 ans ) et frère cadet de l'ancien… Plus »

En rappel, Gilbert Diendéré, présumé auteur du putsch manqué de septembre 2015, est, entre autres, poursuivi pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de complicité d'enlèvement et de séquestration, de crime contre l'humanité, de complicité d'actes terroristes, de complicité d'homicides volontaires et de complicité de destruction de biens.

La dernière irrégularité a porté sur la disparition de la puce du téléphone portable de Gilbert Diendéré. Pour Me Somé, à défaut dudit téléphone, l'accusation aurait pu avoir accès à celui d'un certain Nion.

La première est relative aux contradictions de l'ordonnance de poursuite rendue par le juge d'instruction. « Par exemple, il a abandonné des charges, pour ensuite les retenir à l'arrivée. Cela a été le cas des faits de coups et blessures et d'association de malfaiteurs», a soutenu l'avocat, à la sortie du huis clos.

Et c'est de droit», a-t-il martelé. Les avocats du présumé cerveau du putsch manqué de septembre 2015 ont, en outre, exigé l'annulation de l'ensemble de la procédure d'instruction. Selon Me Matthieu Somé, cette requête découle de trois irrégularités.

Qui doit-on inculper ? a questionné à brûle-pourpoint un journaliste. «La hiérarchie militaire qui était à la réunion (des 16 et 17 septembre 2015) à commencer par le chef d'état-major général des Armées, Gal Pingrenoma Zagré et autres», a répondu Me Somé.

En effet, revenant sur les péripéties du coup de force raté des 16 et 17 septembre 2015, l'avocat de l'accusé, Me Matthieu Somé, s'est voulu formel sur «la vérité du dossier» : «Le général Gilbert Diendéré avait le soutien de l'armée.

