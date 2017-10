Burkina Faso: Autoroute Ouagadougou/Yamoussokro - Les acteurs se concertent pour plus de célérité

C'est la fin d'une longue cavale pour François Compaoré ( 63 ans ) et frère cadet de l'ancien… Plus »

Le processus de recrutement du partenaire privé pour la construction dudit tronçon est en cours d'après le coordonnateur qui a ajouté que pour l'axe Bobo-Dioulasso - Banfora - Frontière de Côte d'Ivoire, les études de faisabilité technique, économique, d'impact social et environnemental, etc. vont démarrer incessamment.

C'est en majorité une « constellation d'experts et de professionnels qui devront donner des orientations pertinentes et innovantes sous forme de recommandations qui permettront au PAYO de surmonter les entraves à l'exécution des travaux », s'est par avance réjoui le président du COPIL.

Le Comité est composé d'une trentaine de personnes dont des représentants des régions traversées par le tracé de l'autoroute, des représentants des services techniques du ministère des Infrastructures et un émissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Le Comité de pilotage du projet de construction de l'autoroute Ouagadougou - Yamoussokro (COPIL / PAYO) s'est sont réuni, le 27 octobre 2017 dans la capitale du Burkina Faso, pour évaluer les activités du projet et proposer des solutions aux éventuels blocages. Cette première session de l'année s'est tenue au dernier trimestre à cause d'un « problème de mise en place du budget ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.