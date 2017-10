Burkina Faso: Mise en œuvre du PNDES - Des Belges découvrent des opportunités à Kosyam

C'est la fin d'une longue cavale pour François Compaoré ( 63 ans ) et frère cadet de l'ancien… Plus »

Le PCA a également fait savoir que cette visite a été une occasion pour lui et ses collaborateurs de présenter leurs condoléances au chef de l'Etat et à l'ensemble du peuple burkinabè pour la disparition de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, un « camarade » qui a contribué à la création de 2iE entre 2006-2008.

Il a, par ailleurs, précisé que le nouveau directeur général dispose d'un an pour clarifier les états financiers, les purifier, donner de nouvelles orientations académiques, organisationnelles, stratégiques et proposer le profil d'un nouveau directeur général.

La première était conduite par la secrétaire d'Etat au commerce extérieur de la région bruxelloise (Belgique), Cécile Jodogne et la seconde par le Président du conseil d'administration (PCA) de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE), Abdoulaye Aboubakary.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, à Kosyam, le vendredi 27 octobre 2017, la secrétaire d'Etat au commerce extérieur de la région bruxelloise, Cécile Jodogne et le Président du conseil d'administration de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2iE), Abdoulaye Aboubakary.

