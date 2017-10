Burkina Faso: FIMO 2017 - Le savoir-faire taïwanais s'expose

C'est la fin d'une longue cavale pour François Compaoré ( 63 ans ) et frère cadet de l'ancien… Plus »

Cela est d'autant plus nécessaire, a-t-il poursuivi, que malgré la qualité de leurs produits, les producteurs burkinabè ne savent pas comment faire le business sur le plan international en termes d'emballages, d'intermédiaire, de contact et de maîtrise des exigences des consommateurs étrangers.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan au Burkina Faso, Shen Cheng-Hong, a reconnu la pertinence de cette participation d'hommes d'affaires de son pays à la FIMO, surtout que les relations commerciales et économiques entre Taïwan et le Burkina Faso constituent le point le plus faible de leur coopération bilatérale.

Elle appelle donc les visiteurs à faire un tour dans les stands taiwanais parce qu'à travers les produits, ils pourront économiser de l'énergie, de l'argent et de l'eau et moins polluer l'environnement.

« Depuis le début de la Foire, nos marchandises sont très demandées parce que les gens reconnaissent leurs qualités. Nos exposants ont aussi établi des relations d'affaire avec des commerçants et entreprises du Burkina et des pays voisins », a précisé Joan Tsou.

« Nous avons des emballages pour l'eau minérale en sachet, en bidon, des emballages poches pour jus, des paquetages pour piment et des machines de fabrication de biscuits. J'ai eu de nombreux clients du Burkina et de la sous-région pour tous ces produits », a-t-il soutenu.

Pour cette présence qui vise le développement des échanges commerciaux entre Taïwan et les pays de la sous-région ouest africaine, les industries taïwanaises exposent leurs savoir-faire dans les domaines de l'énergie solaire, des pièces détachées auto, des systèmes de sécurité et de la technologie, entre autres.

