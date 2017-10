Ile Maurice: Sheilabai Bappoo - «Il faut apprendre à la société à se respecter»

interview

Vous devez avoir pris connaissance du cas d'Urvashi Joygobhin. Votre réaction ?

Je condamne cette action avec force. La jeune femme a été torturée et c'est du barbarisme ! C'est un cas parmi tant d'autres. La violence domestique envers les femmes existe depuis toujours et cela se poursuit depuis plusieurs décennies à Maurice. Il faut que cela cesse et tout ce processus commence par l'éducation. Il faut apprendre à la société, - aux hommes et femmes -, à se respecter et à se comprendre.

Est-ce que les entreprises des autorités concernées vont en ce sens ?

La mentalité des Mauriciens vis-à-vis de ce fléau n'a pas changé. Mais, il y a certainement eu beaucoup de progrès en termes de sensibilisation fait en ce sens. Des mécanismes sont présents pour contrecarrer ce type de violence. Cependant, il ne faut pas tout prendre à la légère. Les campagnes de sensibilisation doivent être faites dans la continuité et sans interruption. Il y a plusieurs mesures qui doivent être mises sur pied, telles que l'accompagnement, les services et centres d'accueil et la préparation au mariage. On retrouve aussi l'école des parents.

Avez-vous quelque chose à déplorer ?

Il y a un manque accablant de solidarité envers les victimes de violence domestique. Les gens en parlent, mais rien n'est fait. Les Mauriciens doivent pouvoir s'unir dans un élan de solidarité aux victimes de violence domestique. Autre chose à déplorer : le silence des autorités, surtout du ministère de l'Égalité du genre. Il n'y a tout bonnement pas de réaction venant de ce bureau. On se retrouve devant une société mauricienne très passive.

Y a-t-il des changements à apporter aux mesures prises par les autorités ?

Il faut mettre à jour le family counselling à Maurice. Les fléaux de la société évoluent avec le temps et je crois que les lois aussi doivent changer. Il n'y a plus seulement la télévision de nos jours, avec les réseaux sociaux et tout ce à quoi nous pouvons avoir accès sur Internet, les personnes de tout âge sont exposées à toutes sortes d'informations.

Les sanctions contre la violence domestique sont-elles assez sévères ?

Un durcissement des lois et des sanctions par rapport à la violence domestique est à prévoir. Ce fléau a pris une tout autre dimension de nos jours et la loi doit être revue proportionnellement.