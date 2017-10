Le procès intenté à Thierry Henry, dans le cadre de l'accident qui a coûté la vie à Stéphano André, a été appelé en cour intermédiaire, ce lundi 30 octobre, devant le magistrat Pranay Sewpal. L'avocat de la défense, Me Hervé Duval, assisté de Me Didier Dodin, a évoqué des anomalies dans le dossier à charge.

Ils ont, dans la foulée, présenté deux motions. Ils ont demandé au parquet de communiquer les photos de l'accident. Cela, afin de pouvoir contre interroger l'officier de la police. Me Abdool Rahim Tajoodeen, avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques, a indiqué qu'il le fera d'ici une semaine. Les deux avocats de la défense ont également indiqué qu'ils comptent contre interroger le Dr Baichoo. Une motion à laquelle la poursuite n'a pas objecté.

Le député de l'opposition répond de cinq accusations formelles. Notamment homicide involontaire, «failing to provide breath», «failing to provide a specimen of blood/urine», «driving with alcohol above limit» et «obstructing police officer».

Pour rappel, l'ancien Parliamentary Private Secretary avait été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à Stéphano André, un habitant de Congomah, âgé de 26 ans, en avril de l'année dernière. Thierry Henry avait, dans un premier temps, affirmé aux enquêteurs du poste de police de Terre-Rouge que c'est son épouse Vicky Henry qui était au volant de la voiture. Or, il s'est, par la suite, rendu au poste de police pour dire que c'est lui qui conduisait et non son épouse.

Le procès a été renvoyé au 7 mars 2018.