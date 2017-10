Madagascar: Aina Quach - Retour au-devant de la scène avec « Malalako »

Après avoir conquis le public malgache aux côtés de Erick Manana, Aina Quach continue sur sa lancée et vole depuis longtemps de ses propres ailes. Elle vient de sortir « Malalako » son ode pour la musique.

C'est sur sa page officielle facebook Aina Quach, et bien sûr sur Youtube où elle comptabilise déjà des milliers de vues, que Aina Quach fait son grand retour. Le clip s'intitule « Malalako », filmé sur les côtes françaises, avec un rythme tropical un peu zouk qui sent bien les vacances. « Malalako », c'est une ode à la musique car la chanteuse veut refléter dans cette chanson tout l'amour qu'elle porte à la musique, et la remercier pour tout ce qu'elle lui a donné. Car Aina Quach a fait du chemin. Depuis son enfance, à l'âge de neuf ans où elle a chanté pour la première fois sur scène à l'ambassade de Madagascar à Paris devant 1 500 personnes, elle n'a jamais arrêté. Cette jeune chanteuse fille d'un père vietnamo-chinois belge et d'une mère malgache a alors décidé de suivre une formation vocale et instrumentale. Elle n'avait alors que 10 ans, mais son talent s'est déjà démarqué. D'ailleurs, issue d'une famille de musiciens, une de ses tantes est une chanteuse à Madagascar. Plus tard, elle intègre la troupe « Théacoeur » d'Evry en pratiquant le piano, mais aussi au chant lyrique, à la technique vocale, aux percussions, à la danse et au théâtre. En 2011, elle intègre l'Académie des Arts Urbains à Paris.

Public malgache. Si la jeune chanteuse a déjà fait un chemin en France, les Malgaches la découvrent grâce à son duo avec Erick Manana. Elle n'avait que 13 ans lorsque ce dernier la repère. Tombé littéralement sous son charme artistique, il la prend sous ses ailes et sort avec elle un album duo. Quelques prestations à Madagascar ont conquis le public local, et désormais, Aina Quach a son ticket privilège à Mada. Le 2 juin 2007, elle est sollicité par le groupe légendaire Mahaleo et interpète avec Dama le titre phare « Mimoza » à l'occasion de la célébration des 35 ans du groupe à l'Olympia. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. En 2009, elle fait la rencontre du producteur Mickey Bassie, producteur notamment de Britney Spears ou encore de Gloria Estefan, et du manager Delvon Campbell. Elle sort alors l'album « What I want » enregistré à Miami. En juin 2011, elle assure les chœurs de Jessy Matador au Stade de France. Puis sort le titre « Perturbée » en 2013 avec DJ Wilson et Kamnouze. Elle continue sa collaboration avec Jessy Matador, et rencontre Wilson Silva qui la pousse à écrire et à la composition.