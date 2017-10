Notre invité de ce jour dans la rubrique « Qui sont nos hommes politiques ? » est Rakotozandrindrainy Raphaël, marié, père de quatre enfants, il a également six petits enfants.

Il est né à Andina d'une famille paysanne, a été formé dans les écoles primaires catholiques de cette ville puis à l'EPP du Centre et du Plateau Ambositra avant d'aller au Collège St Louis Ambositra pour le secondaire. Admis au concours National pour le Lycée Agricole, il en est sorti diplômé de spécialisation en Elevage en 1974 puis a réussi au Baccalauréat et à la Formation de Médecin à la Faculté de Médecine d'Antananarivo suivi de la Spécification en Bactériologie et Parasitologie à Giessen République Fédérale d'Allemagne puis dans les autres Instituts allemands (Pettenkofer Institute à Munich ; Bernhard Nocht Institute für Tropenmedizin à Hambourg). Nommé successivement Médecin Diplômé d'Etat puis Maître de Conférences, Professeur de l'Enseignement Supérieur et actuellement Professeur Titulaire à l'Université d'Antananarivo. Il est titulaire du Grand officier de l'ordre national malagasy.

Son plat préféré est le repas « malagasy », notamment le manioc, la patate douce et les pistaches. Dans ses heures perdues, il aime la marche à pied, et ce, pendant des heures. Quant à son meilleur souvenir, c'est sa réussite au concours national de Lycée Agricole mais également d'avoir une grande famille avec des enfants et petits enfants. Son pire souvenir est la perte précoce de sa mère. Ce qu'il déteste dans la vie c'est la paresse.

Médecin. C'est un homme actif. Ainsi, pour ses activités sociales, il a participé à la réhabilitation de plusieurs dizaines de bâtiments des EPP dans la Commune d'Andina. Il a été l'initiateur de la mise en place et de la construction du Lycée d'Andina. Il a participé aussi à la construction des Bâtiment des CEG d'Ampasina et d'Ampamahotra. Etant Médecin, il a participé au traitement de masse contre la bilharziose intestinale, soins dentaires de masse avec des dentistes Allemands. Il a prodigué également des soins gratuits à plusieurs patients sans distinction depuis la fin de ses études médicales. Création d'un centre Médical communautaire à Ambohimandroso FKT Ampasina CR Andina avec une maternité, un Laboratoire de Parasitologie et des salles de consultation, de soins et d'hospitalisation avec l'appui des amis de la France et de l'Allemagne ayant permis de sauver des vies humaines au cours de l'incursion de la peste bubonique en 2013 et la peste pulmonaire cette année. Côté politique, c'est un ancien conseiller Technique du ministre des Finances. Il a été maire de la Commune d'Andina en 1999 puis réélu en 2015. Il a été élu sénateur en 2001 et vice-président du Sénat à deux reprises de 2001 à 2008. Pour ses activités économiques, il est l'initiateur mais également participant à la construction et réhabilitation de plusieurs réseaux hydro-agricoles dans la Commune Rurale d'Andina ainsi que le marché des légumes des femmes de la ditecommune. Il s'adonne aussi à l'élevage des bovins ainsi qu'à la plantation des oranges et caféiers.

Travaux de recherche. Faut-il noter que Rakotozandrindrainy Raphaël est Professeur Titulaire en Enseignement de Bactériologie et de Parasitologie à l'Université d'Antananarivo (Faculté de Médecine et ESSAgro) à l'Institut Odonto Stomatologie Tropicale de Mahajanga et à la Faculté Médecine d'Antsiranana. Sans oublier pour autant qu'il a été l'investigateur principal dans de nombreux travaux de recherche sur les maladies infectieuses et parasitaires (paludisme, fièvre typhoïde... ) en coopération avec des Instituts internationaux comme Bernhard Nocht Institute für Tropenmedizin à Hambourg en Allemagne et International Vaccine Institute à Séoul en Corée du Sud... Son rêve set que « si tous les Intellectuels et les nantis de chaque Fokontany et chaque Commune de Madagascar participent directement aux affaires socio-politiques de leurs localités respectives, Madagascar ira très loin dans le développement socio-économique de la population dans un avenir proche ».