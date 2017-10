Madagascar: Zone Economique Spéciale - Un risque de vente indirecte de la patrie selon Emergence

A Madagascar, un groupe d'ONG internationales et d'associations malgaches de défense des droits humains… Plus »

Etat apporteur . Du coup, il propose des réflexions préalables sur certains points « Les centres offshores et les banques offshores sont déterminants dans la réussite d'une ZES. En conséquence, l'élaboration des lois régissant ces domaines d'activité devrait faire l'objet d'une étude à part entières sinon les risques de tomber dans l'image des paradis fiscaux pourrait nuire à la crédibilité des futures ZES de Madagascar » selon toujours le Président d'Emergence Madagascar qui propose, par ailleurs une implication de l'Etat, en tant qu'acteur apporteur au niveau des ZES. « Dans les divers projets de développement, l'Etat, en tant que propriétaire de terrains domaniaux peut soumettre comme apport de participation avec les investissements directs étrangers, le foncier. Ce qui évite automatiquement la location de longue durée aux étrangers, car en tant que propriétaire des terrains l'Etat devient partenaire et en tire les profits ». Un concept qui pourrait attirer des milliards de dollars d'IDE asiatiques. « Ce concept est reconnu et accepté par la majorité des investisseurs asiatiques, surtout les Chinois qui priorisent le partenariat et la protection de l'Etat dans des projets économiques ».

Extra-territorialité. Mais comme les activités des ZES sont sous régime d'exonération de taxes, y compris le droit de douanes, Holijaona Raboanarijaona invite les députés à réfléchir sur certains points. « Les ressources fiscales classiques ne sont pas prises en considération dans une ZES, par conséquent les ressources financières de l'Etat seront insuffisantes » explique-t-il, en faisant remarquer que « l'extra-territorialité administrative et juridique d'une ZES peut remettre en cause la souveraineté de l'Etat ». Le Président d'Emergence de Madagascar craint, même que l'acquisition de terrain dans le système préconisé par l'actuel projet de loi sur les ZES peut tout simplement basculer vers une vente indirecte de la patrie. « La location pour une longue durée renouvelable d'une superficie déterminée qui formera à l'avenir une nouvelle grande ville, signifie, suivant le soatoavina malagasy, une vente de la patrie » avertit Holijaona Raboanarijaona qui estime par ailleurs que si l'on ne fait pas attention, c'est toute la crédibilité des futures ZES de Madagascar qui risque d'être compromise.

