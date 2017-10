Le salon de la santé, du bien-être et de la remise en forme s'est achevé hier au parvis de l'Hôtel de ville d'Analakely. Les produits cosmétiques à base de produits naturels étaient très prisés par le public, en quête de moyens innovants pour prendre soin de soi.

Si les cosmétiques à base de produits naturels ont toujours été plus ou moins appréciés par les Malgaches, ils le sont encore plus quand ils dénotent un effort d'élaboration, de recherche et de perfectionnement. Certains sont même labellisés, ce qui ne peut que rassurer les consommateurs, de plus en plus nombreux à être séduits par le retour au naturel. D'autant plus que l'embarras du choix commence à être au rendez-vous, car le marché des cosmétiques naturels tend à se dynamiser à Madagascar.

Produits phares. Parmi les produits récurrents remarqués durant le salon, nous citerons : le beurre d'avocat et son pouvoir hydratant, réparateur, protecteur et antioxydant ; l'huile de moringa ou « ananambo » et l'huile de baobab qui ont quasiment les mêmes vertus. Sans oublier l'ylang-ylang, sensuel et bourré de vertus (hydratant, hypotensive et tonique cardiaque, aphrodisiaque, calmante, etc.) et le géranium, qui peut faire des miracles sur la peau. Hary, exposant dont l'entreprise est membre du « Cluster Huile essentielle de Madagascar », s'est confié en disant : « Les ventes étaient bonnes durant le week-end, si elles étaient plutôt moyennes le vendredi.

En tout cas, ce dernier constate que la demande en cosmétiques naturels s'accroît, la clientèle-très diversifiée- est également très intéressée. Les questions et les commandes fusent.» Dans une visée plus large, le dynamisme du marché des cosmétiques naturels présente un double avantage. D'une part, celui de satisfaire la demande d'une clientèle en quête d'une consommation locale, de qualité et naturelle. D'autre part, celui de créer une plus-value, par la transformation des matières premières au niveau national, car une très forte demande est présente au niveau du marché mondial de la parfumerie et des cosmétiques.