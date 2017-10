Madagascar: Comité Olympique malgache - Quatre nouvelles fédérations admises

A Madagascar, un groupe d'ONG internationales et d'associations malgaches de défense des droits humains… Plus »

En attendant, la réunion du Comité International des Jeux (CIJ) des JIOI attend le COM le 12 décembre 2017. Pour 2018, les Jeux Africains de la Jeunesse à Alger du 13 au 18 juillet et les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires du 6 au 18 octobre 2018.

Cette occasion a été saisie pour l'adhésion de quatre nouveaux membres à savoir les fédérations d'escrime, bodybuilding, pentathlon et tir à l'arc. Ces dernières qui sont membres à part de la grande famille du COM.

Selon le nouveau statut, en cas d'égalité de voix lors d'une assemblée générale élective le président sortant ou le moins âgé sera élu, toutes les assemblées générales ordinaire, extraordinaire et élective de chaque fédération devraient être assistées par le COM.

Quitus . Le comité directeur a présenté les rapports moral, technique et financier à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire avec un quitus à 100 %. Mais l'AG extraordinaire a tranché sur beaucoup de points surtout sur le règlement intérieur et le statut.

Seule la fédération malgache d'athlétisme n'a pas été invitée car elle est sanctionnée par le COM notamment la présidente Norolalao Andriamahazo, le second vice-présent, Hubert Rakotombelontsoa et le membre du Comité exécutif, Mahatana Jean de la Croix.

A l'exception des membres du comité directeur du Comité Olympique Malgache (COM), beaucoup de fédérations ont envoyé des représentants à la place du président des représentants outre ceux absents à l'image du football, de la pétanque et du handisport.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.