Madagascar: Un long chemin à parcourir

Ce premier forum de la diaspora qui s'est clos samedi dernier n'a pas eu un grand écho auprès de la population malgache. Pris par la lutte pour la survie, cette dernière n'a pas pu s'intéresser à des discussions qui, pour le moment, n'impacteront pas sur leur vie quotidienne. On peut cependant espérer que cette réunion de nos compatriotes de l'étranger ne sera pas sans lendemain et qu'elle débouchera sur des projets concrets et utiles.

Une information véhiculée sur les réseaux sociaux affirme que 92% des Malgaches vivent sous le seuil de la pauvreté. Cela veut dire que seuls 1 600 000 habitants de la Grande Ile ont un train de vie correct et que le reste de la population se trouve dans une misère insupportable.

C'est une situation intolérable et il n'est plus possible de se contenter de demi-mesures. Les bonnes intentions et les effets d'annonce ne suffisent plus, mais il faut une véritable volonté politique pour rassembler les énergies.

Les membres de la diaspora qui sont venus à Antananarivo en sont conscients, mais ils ne représentent pour le moment qu'une petite partie de ces compatriotes qui peuvent être une force pour notre pays. Ils ont cependant le mérite d'ouvrir la voie.

Certains esprits critiques parlent d'un alibi pour le régime qui veut montrer qu'il s'intéresse à nos compatriotes vivant à l'étranger.

On attend donc la suite donnée aux résolutions prises lors de ce forum. Les Malgaches vivant dans la Grande Ile attendent de voir quelles solutions concrètes le pouvoir va trouver pour les sortir des difficultés qu'ils affrontent tous les jours.

Dès aujourd'hui, c'est le retour à la réalité. La peste semble avoir été maîtrisée, mais d'autres problèmes surgissent. La politique va reprendre le dessus. Les débats sur la révision de la constitution et la loi électorale vont reprendre. Le chemin vers la stabilité et la prospérité est encore long.