Afrique: Climat - Les négociations de Bonn s'annoncent difficiles avec l'équipe américaine

Les Etats-Unis ont l'intention de se retirer de l'accord de Paris dès qu'ils pourront le faire, « à moins que le président n'identifie les termes qui soient plus favorables aux entreprises, aux travailleurs et contribuables américains », selon un analyste. Dans le cas contraire, précise-t-il, le pays pourra proposer de s'engager sur des objectifs moins ambitieux que ceux annoncés par Barack Obama : réduction de 26% à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 par rapport à 2005. Mais rien n'indique à ce stade que le locataire de la Maison-Blanche soit prêt pour une volte-face sur ce texte, qu'il ridiculise dès qu'il en a l'occasion.

La Maison-Blanche promet d'avoir les yeux rivés sur son grand rival, la Chine, premier émetteur de gaz à effets de serre de la planète. Il s'agit pour le gouvernement américain de vouloir s'assurer « que les règles soient transparentes et justes et s'appliquent aux pays tels que la Chine et les autres concurrents économiques des Etats-Unis ». Mais Washington est en très mauvaise posture pour donner le ton, depuis l'annonce de son retrait de l'accord de Paris par le président américain, Donald Trump.

