Congo-Brazzaville: L'échangeur de "Kéba na virage"

On devrait, d'ailleurs, instruire les riverains et d'autres curieux sur les mesures de sécurité concernant l'ouvrage, car nombreux sont ceux qui restent perchés sur les bords sans se rendre compte qu'ils s'exposent à d'éventuelles mésaventures.

Et si l'on ajoute le fait que finalement, plusieurs voiries intérieures de Brazzaville sont obstruées par des crevasses et des nids de poule, ceux qui jouent de la clause du pessimisme auront de quoi poursuivre la description d'une ville qui peine à s'embellir.

Ce qu'elle n'autorise pas, et cela semble logique, ce sont les dépassements inespérés comme les automobilistes de la capitale congolaise les adorent. Vous le tentez, vous ne le pourrez, car même possédant un permis en « mbéba », vous hésiterez sagement et ne vous y engagerez pas.

En tout état de cause, il y en a qui ne modifieront pas leur jugement à l'égard de cette route à échangeur qui, il faut tout de même le souligner, ne soumet pas le chauffeur, à bord de sa voiture, à des torsions inimaginables pour la gravir et y descendre.

