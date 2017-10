Centrafrique: Une radio veut lutter contre l'exclusion du quartier du PK5 à Bangui

Même si depuis des mois la paix règne à Bangui, le quartier du Kilomètre 5, poumon commercial de la ville où vivent musulmans et chrétiens, est toujours stigmatisé. Ses habitants musulmans sont toujours indésirables dans de nombreux quartiers. Et des Banguissois d'autres arrondissements ont parfois peur de s'y rendre. Pour désenclaver le PK5 et le réintégrer au reste de la ville, une radio communautaire, Radio Sewa, est en train de s'y monter.

Sur ce carrefour qui marquait, il y a deux ans encore, un barrage infranchissable entre habitants des 3e et 5e arrondissements, entre les quartiers de Kilomètre 5 et de Miskine, une nouvelle radio s'est plantée là, dans un petit local qui sent la peinture fraîche. « Cette radio prône tout d'abord la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc notre objectif est de renouer tout d'abord cette localité du 3e et du 5e et les gens autour », explique Livia Ouadeguendé, journaliste en herbe fraichement diplômée et bénévole ici.

Le projet est financé par la coopération américaine et piloté par l'ONG Internews, habituée à l'appui de radios communautaires. « On s'est rendu compte que la zone du Kilomètre 5 est restée un peu isolée dans les contenus médiatiques. On s'est rendu également compte que, à chaque fois qu'on parle du Kilomètre 5 dans les médias, c'était dans le sens négatif. Sur la base de ces deux constats, Internews a intégré la nécessité de lancer une radio au Kilomètre 5 pour répondre aux besoins d'information et de dé-stigmatisation du Kilomètre 5. La radio va aider à faire le mouvement dans les deux sens : les gens qui sont cloisonnés au Kilomètre 5 à aller vers les autres et les gens qui viennent d'autres quartiers pour venir vers le Kilomètre 5 », explique Pascal Chiralwirwa, directeur d'Internews en RCA.

Pour l'instant, le 100.1 FM, la fréquence de Radio Sewa, est muet. Mais la grille et l'habillage sont prêts, le studio est installé, le matériel branché. Reste à parfaire la formation de la douzaine de bénévoles venus des quatre coins de Bangui. Et Pascal Chiralwirwa l'espère, d'ici trois semaines Radio Sewa émettra.