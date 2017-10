Afrique: La guerre oubliée ?

Emile Chartier, dit Alain, né le 3 mars 1868, mort le 2 juin 1951, écrivain et philosophe, professeur et… Plus »

Nous l'avons écrit ici même à maintes reprises : ce sont les Africains eux-mêmes et eux seuls qui sont capables de gérer et de prévenir les crises menaçant l'existence de leurs peuples ; le Congo en a apporté lui-même la preuve, il y a vingt ans, lorsqu'il a mis fin aux guerres civiles qui le dévastaient.

La vérité, dramatique il faut le dire, est que vue depuis Paris, Bruxelles, Londres, New-York, Washington, Tokyo, cette partie de l'hémisphère sud n'existe pas. Ou, plus exactement, ne mérite pas d'être regardée avec attention puisqu'elle « n'est pas encore entrée dans l'Histoire » comme l'avait déclaré de façon incompréhensible Nicolas Sarkozy alors qu'il occupait temporairement le Palais de l'Elysée. Un jugement à l'emporte-pièce d'autant plus irréaliste qu'à échéance de cinquante ans, plus du quart de l'humanité vivra en Afrique.

