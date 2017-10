Cote d'Ivoire: Exploitation pétrolière - Le ministre Thierry Tanoh explique les opportunités d'investissement

Une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre ivoirien du Pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Thierry Tanoh, s'est rendu du 24 au 25 octobre 2017, à Cape Town en Afrique du Sud.

Lors de cette campagne de promotion pétrolière, le Ministre Thierry Tanoh a fait savoir aux compagnies pétrolières, les opportunités d'investissement dans le bassin sédimentaire ivoirien. Avec une façade maritime de près de 500 kilomètres, il a indiqué que la Côte d'Ivoire dispose d'un important potentiel pétrolier.

C'est pourquoi le Gouvernement ivoirien a engagé depuis plusieurs années des actions fortes visant à mettre en valeur le potentiel pétrolier et gazier dudit bassin sédimentaire dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, afin de faire de ce secteur, un véritable pilier de notre économie en vue de l'émergence à l'horizon 2020.

Il n'a pas manqué de rappeler les performances de l'industrie pétrolière ivoirienne.

« Avec 4 blocs producteurs comprenant 8 gisements, le bassin sédimentaire ivoirien produit aujourd'hui environ 40 000 barils jour de pétrole brut et 240 millions de pieds cubes jour de gaz naturel.

La totalité du gaz naturel produit est utilisée pour la production électrique. La Côte d'Ivoire constitue ainsi un marché captif du gaz naturel car les besoins actuels et à venir, pour satisfaire la demande en électricité nationale et à l'exportation et la demande des secteurs industriel et minier, sont de plus en plus importants », a-t-il souligné.