Ile Maurice: Commission drogue - L'audition de Raouf Gulbul interrompue à deux reprises

L'audition de Me Raouf Gulbul sera longue, ce lundi 30 octobre. Elle a déjà été interrompue à deux reprises. Les explications du président de la Gambling Regulatory Authority (GRA) ne convainquent pas. Raouf Gulbul débute son audition en remettant des relevés bancaires de son fils en Angleterre avant d'aborder le cas de Parwiza Jeeva.

Paul Lam Shang Leen remet en cause les documents remis par l'avocat. Ceux-ci démontrent que c'est l'oncle de Parwiza Jeeva qui l'a payé pour ses services. Le président de la commission n'est guère convaincu. L'ex-juge devait, dans la foulée, lancer un rappel à l'avocat : «Don't waste time or else I will be very rude this time».

«Someone has lied», affirme Paul Lam Shang Leen. «He is lying», réplique Raouf Gulbul en parlant de l'oncle de Parwiza Jeeva. «That is your version», rétorque l'ex-juge.

Paul Lam Shang Leen devait ensuite faire une révélation : Raouf Gulbul était en communication avec Peroomal Veeren à cette époque. Le président de la GRA précise, toutefois, ne pas se souvenir des dates auxquelles il a rendu visite au caïd. Il dément avoir été payé par Peroomal Veeren pour défendre Parwiza Jeeva, qui n'est autre que sa fiancée.

«I cannot continue like this»

Paul Lam Shang Leen explique que le détenu avait avoué à huis clos avoir payé Me Hervé Duval et Me Samad Goolamaully avec du «tainted money». Moment choisi par le président de la commission pour accorder une première pause d'une dizaine de minutes afin de permettre à Raouf Gulbul de «souffler». L'ex-juge devait, une nouvelle fois, demander à l'avocat de ne pas lui faire perdre son temps.

L'audition reprend avec l'affaire de l'ex-détenu Jacharree Bottesoie. Raouf Gulbul accuse Dev Hurnam d'être derrière la plainte officielle de Bottesoie à son encontre. «He keeps dragging me in it. Since that day (2003) my family suffered in silence.»

L'avocat s'en est, ensuite, pris à Me Tisha Shamloll. «She is the epitome of lies». Paul Lam Shang Leen ordonne, alors, une nouvelle pause. «I cannot continue like this», fait-il ressortir.