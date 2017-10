Ile Maurice: Importation de véhicules à Rodrigues - Von Mally loge une injonction

Les Rodrigues Regional Assembly (Shipment of Motor Vehicles) Regulations 2017 votées à l'Assemblée régionale, le 24 octobre, concernant la limite d'âge d'un véhicule pour son importation, continue à faire couler beaucoup d'encre. Le Minority Leader, Nicolas Von Mally, a logé une injonction en Cour suprême, à travers son avocat Jacques Panglose, afin de faire invalider cette loi. Il l'a déclaré lors d'une conférence de presse à Terre-Rouge, vendredi 28 octobre.

Nicolas Von Mally durcit le ton face à ce qu'il estime être un «règlement répressif» qui empêche les Rodriguais de progresser. «Les gens sont très mécontents. Rodrigues est au bord d'un éclatement social. Alors que l'île traverse actuellement la pire crise d'eau de son histoire, le gouvernement régional ne sait pas définir ses priorités. Zot pé badinn avek lavénir péi. Le règlement stipule que les véhicules de plus de sept ans n'auront pas de permis d'importation, or des véhicules de plus de dix ans sont en très bon état.»

Le leader des verts rajoute que le critère d'âge choisi par les dirigeants ne cadre pas avec les besoins du pays. «Diminuer le nombre de véhicules sur nos routes n'est pas la solution au problème d'embouteillage. Il faut ouvrir les routes plutôt. Ils auraient pu favoriser l'achat de véhicules hybrides pour diminuer la pollution. C'est un des règlements les plus discriminatoires que Rodrigues ait connu.»

Manifestation

«Nous avons effectué un walk-out car nous ne sommes pas d'accord avec cette mascarade. C'est un règlement qui favorise les riches au détriment des pauvres.» Il a avancé que son parti accordera son soutien à ceux qui souhaitent manifester contre ce règlement en descendant dans les rues.

«Nou met tou dimounn dévan so responsabilité. Car ces mesures drastiques auront une répercussion sur notre société. Je doute fort que la société puisse accepter ce règlement. Sinon comment expliquer cette levée de boucliers à travers l'île ? Zot pe kass lérin tidimounn. Il y a une injustice terrible que nous voulons rendre visible. Les Mauriciens qui viennent travailler à Rodrigues sur un tour of duty seront autorisés à apporter leur voiture vieille de plus de sept ans mais les Rodriguais qui désirent rentrer au pays avec leur véhicule ne pourront le faire», a déploré l'ancien ministre de la pêche.

Il a affirmé que si son parti, le Mouvement rodriguais (MR), accède au pouvoir à l'avenir, cette mesure sera annulée.