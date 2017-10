Ile Maurice: Commission drogue - Nouveau renvoi à lundi, l'audition de Raouf Gulbul s'étale

Me Raouf Gulbul devra se montrer patient. L'avocat devra, une nouvelle fois, revenir devant Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. Sa troisième audition aura lieu le lundi 6 novembre. La séance de ce lundi 30 octobre a été marquée par deux interruptions de Paul Lam Shang Leen afin de permettre à Raouf Gulbul de «souffler».

Le président de la Gambling Regulatory Authority a réfuté les allégations de Me Tisha Shamloll. Il affirme que c'est l'avocate qui a insisté pour l'accompagner à La Réunion. «She behaved like a spoiled brat and banged her feet asking to accompany. We went there and she went shopping and till now she has not refunded the ticket price», a-t-il expliqué. D'ajouter : «It was meant for business».

Paul Lam Shang Leen a alors demandé à Raouf Gulbul s'il n'a jamais appelé la prison quand il était à La Réunion. Ce dernier a répondu négativement. «We know the period and we will check all calls made to Peroomal Veeren», a soutenu l'ex-juge.

«Someone has misled the commission», soutient Raouf Gulbul. L'audition prend fin sur cette déclaration. L'avocat reviendra le lundi 6 novembre.