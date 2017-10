Congo-Kinshasa: Hassan Abdallah, le nouveau président de coordination du DCMP

Les Immaculés placent le Libano-Congolais Hassan Abdallah à la tête de la coordination du DCMP pour un mandat de trois ans. C'était à l'issue de l'assemblée générale élective du vendredi 27 octobre.

Après la démission de Gentiny Ngobila Mbaka de la coordination du DCMP en 2016, les Immaculés ont élu enfin leur nouveau président, Hassan Abdallah, le vendredi 27 octobre. Il a été élu à l'unanimité à l'issue de l'assemblée générale élective qui a réuni un nombre important de votants.

Le Libano-Congolais est heureux d'avoir obtenu la confiance de tous les votants. Pour lui, être porté à la tête de la coordination du DCMP est un privilège. Son objectif à la tête du DCMP est d'accompagner l'équipe pour se hisser parmi les grandes écuries du pays.

Le poste de secrétaire général de l'équipe a été confié à M. Mokakando Jean-Marie qui a réussi à glaner 72 voix contre 52. Ancien conseiller à la coordination, Jérôme Ntangu occupe le poste de trésorier général de l'équipe.

Au niveau de la section football, Bonaventure Mutonj est élu président. Il sera secondé par Ayi Idambito.

S'agissant des autres disciplines, Onya Djungu Alfred est élu président de la section basketball. Mukamba Isafamba et Asiri Fiston, respectivement 1er vice-président et 2è vice-président de la section. Jonathan Kaya Kazadi, secrétaire général et Bafoule Ngangu, secrétaire général adjoint et tant d'autres disciplines.

Pour rappel, le Daring Club Motema Pembe prépare à fond deux compétitions majeures, à savoir la 23ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot) et la Coupe de la Confédération de la CAF. Pour mieux se démarquer des autres clubs cette saison, le staff technique avait déjà publié les noms des joueurs qui constituent l'ossature de l'équipe. L'objectif est bien entendu de remporter la 23ème édition du championnat national et aller le plus loin possible dans la compétition africaine interclubs de la CAF.