Congo-Kinshasa: Inauguration à Kindu de l'Université Mapon

Celui que tout le monde appelle « mon Premier » n'a cessé d'étonner les gens. D'abord, son retour à Kindu. Personne n'a compris pourquoi Matata est rentré à Kindu et y passe le clair de son temps.

Alors que les autres opérateurs politiques vont se reposer en Europe, aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud, Matata a préféré rentrer dans son Kindu natal où il a été accueilli en prince.

La toile se déchaîne

Les images ont fait le buzz voyant un homme au milieu d'une marée humaine marchant à pied de l'aéroport jusqu'à la tribune où il a tenu un meeting sous un soleil de plomb. Depuis qu'il a quitté la primature, il n'accorde aucune interview en dépit des sollicitations des professionnels des médias. Même quand ses détracteurs tirent sur lui à boulets rouges, l'homme reste de marbre. Et pourtant, il y a des sujets sur lesquels tout le monde aimerait requérir son point de vue, notamment sur la stabilité du taux de change. C'est en fait lui qui a stabilisé pendant de longues années la valeur externe du franc congolais par rapport au dollar américain.

Avant lui, jamais la monnaie congolaise n'a été aussi stable. C'est aussi lui qui a su résorber tous les arriérés de salaires et garanti leur paiement régulier à la fin de chaque mois. C'est la « méthode Matata », dit-on à la Fonction publique qui est nostalgique de l'homme de la rigueur. Mais, depuis qu'il est parti, la stabilité s'est envolée et les arriérés de salaires se sont accumulés, jusqu'à atteindre six mois dans certains secteurs.

D'autres personnes n'hésitent pas à reconnaître qu'il a emporté avec lui la macroéconomie à Kindu. Matata sourit. A ceux qui lui posent la question pourquoi il ne réagit pas, il répond qu'il s'occupe de son bureau d'études et de sa fondation. Effectivement, il a un bureau d'études dénommé « Congo Challenge » qui accapare tout son temps et son énergie. Depuis qu'il a quitté la primature, il est l'invité de plusieurs forums à l'extérieur du pays pour parler de la politique économique, notamment en Côte d'ivoire, au Congo-Brazzaville, en France, en Chine, etc.

Partout, l'homme à la cravate rouge est resté le même : le symbole d'une croissance soutenue et d'une stabilité monétaire exemplaire dans son pays. L'homme est très respecté à l'extérieur du pays. C'est la première fois qu'on voit un ministre des Finances ou Premier ministre sorti des fonctions, être sollicité de cette manière, surtout pour parler de la bonne gouvernance et de la politique économique au niveau international.

Le 27 octobre, soit près d'un an après son départ de la primature, d'aucuns l'auraient attendu sur le secteur économique ou politique où il y a beaucoup à dire, l'homme à la cravate rouge, comme d'habitude, étonne de nouveau. C'est du secteur de l'éducation qu'il surgit avec une université de haute technologie.

Qui l'aurait cru ? Alors que tout le monde construit sa baraque ici à Kinshasa ou dans sa province pour des raisons électorale ou financière et qualifie cela d'université, le Premier Matata, dans son silence devenu légendaire, vient de sortir de terre un bâtiment imposant dont les standards de la construction moderne sont scrupuleusement respectés. Un bâtiment à étages de douze mille mètres carrés avec une capacité d'accueil de trois mille cinq cents étudiants.

On connaît bien l'histoire des bâtiments des universités dans notre pays : hangars délaissés, bâtiments d'école primaire ou secondaire où l'on suit les cours dans les après-midi, une ancienne maison d'habitation où les chambres sont converties en salles de cours, ou alors une nouvelle construction qui ne répond à aucune norme !

Promotion de la haute technologie

Par ailleurs, au lieu de faire comme tout le monde pour aligner les facultés d'économie, de droit ou de médecine qui rapportent beaucoup d'argent, l'homme fait encore la différence. Ce sont les options d'engineering qu'on y découvre : l'électronique, le génie informatique, l'électricité, la géologie et les mines, etc. Des options qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'à l'Université de Kinshasa et de Lubumbashi. Et puis, il va au-delà de l'existant, parce qu'en réalité, il apporte un plus. Son université est plus pointillée en manière d'engineering. C'est plus la technologie de pointe que la simple polytechnique. C'est la première université du pays qui a cette ambition, murmurent les professeurs et recteurs d'université présents dans la salle le jour de l'inauguration.

Alors que ses ennemis et adversaires politiques jurés (parce qu'il en a en quantité suffisante depuis qu'il a combattu la mauvaise gouvernance quand il était aux affaires) disent l'avoir eu, cette fois-ci, ils paient des jeunes gens pour répandre sur les réseaux sociaux qu'il a détourné l'argent quand il était aux affaires pour construire une université chez lui. C'est mal connaître l'homme à la cravate rouge.

Là encore, il surprend tout le monde. Les invités découvrent que l'imposant bâtiment a été financé totalement par les bailleurs de fonds et, pas n'importe lesquels. Les fondations de grandes entreprises minières et bancaires de la place, des entreprises de construction de renommée internationale et grandes entreprises de commerce ont déboursé de fonds qu'elles ont versé directement à l'entreprise qui construisait le bâtiment.

Un projet porté par tous

La Fondation Rachel Forrest, la Fondation Banro, la Fondation Kibali Gold, la Fondation Rawji de Rawbank, la Fondation Sofibanque, etc. Et la quasi-totalité des donateurs étaient représentés sur place. D'autres ont fait le déplacement à bord de leurs jets privés VIP pour rejoindre la ville de Kindu devenue, le 27 octobre, la capitale universitaire de la RDC.

David Forrest, le représentant de tous les donateurs, a exprimé leur satisfaction pour avoir financé le projet sous la coordination de la Fondation Mapon créée il y a dix ans.

Tous les bailleurs de fonds témoignent avoir contribué à ce projet et une plaque immortalisant leurs noms a été fixée dans le hall. Quelle transparence ? Le Premier ministre honoraire a utilisé sa réputation de bon gestionnaire pour mobiliser les partenaires, au travers sa fondation, au profit de l'éducation, de la majorité, de l'humanité. J'ai entendu plusieurs personnes murmurer dans la salle : « C'est exceptionnel et rare dans le pays, si c'était les autres politiciens, ces fonds seraient détournés au profit des villas personnelles ». Ils n'ont pas tort. C'est même la règle.

Investir dans le développement

Enfin, l'histoire retiendra qu'on a vu rarement un homme politique qui n'est plus en fonction mobiliser autant de responsables en dehors de la ville de Kinshasa. Vice-premiers ministres, ministres d'Etat, ministres, vice-ministres, PDG et DG de grandes entreprises, recteurs de grandes universités, ambassadeurs, opérateurs privés et publics, etc.

Les gens se sont déplacés pour honorer cet ancien Premier ministre dont la réputation reste intacte alors qu'il n'est plus aux affaires. A l'instar de Mgr Tshibangu Tshishiku, ancien recteur magnifique et président du Conseil d'administration des universités de la RDC, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du Premier ministre honoraire.

L'université Kindu est un exemple à suivre : investir dans le développement de l'homme. C'est le meilleur investissement qui puisse exister. Le Premier Matata l'a compris. Même quand il était aux affaires, il a fait de l'éducation, le secteur le plus financé par le Budget de l'Etat.

Au lieu de multiplier des ONG pour des objectifs essentiellement politiques, il est temps d'investir dans l'éducation et la santé. C'est de cette manière que le pays se développera. On peut tout dire, l'homme - Matata Ponyo Mapon - a compris comment concrétiser la vision du chef de l'Etat qu'il a par ailleurs remercié dès le début de son discours inaugural prononcé le vendredi 27 octobre à l'amphithéâtre de l'Université Mapon.