Congo-Kinshasa: Plus de 7 000 cadres et agents du secteur de la santé éligibles à la retraite

En vue de valoriser la mise à la retraite de ses cadres et agents, l'Etat tient à redorer l'image de l'Administration publique. Le Projet du développement du système de la santé (PDSS) soutient la démarche.

Le ministre d'Etat en charge de la Fonction publique, Michel Bongongo Ikoli Ndombo, a, le samedi 28 octobre, procédé au lancement du processus de mise à la retraite des cadres et agents de carrière de l'administration de la santé pour la ville de Kinshasa. Et paraphrasant le chef de l'Etat qui tient au respect de la dynamique du processus de réformes de l'Administration publique et au rajeunissement du personnel, le ministre a mis un accent particulier sur l'impartialité qui doit caractériser, tout au long des travaux, les membres de la commission interministérielle désignés, pour ce processus, par arrêté n° 038/ME/MIN.FP/2017 du 28 octobre 2017.

Qualifiant le ministère de la Santé publique de méga-ministère compte tenu de la taille de son personnel, Michel Bongongo a révélé qu'après analyse liminaire dégagée provisoirement, plus de 7 000 cadres et agents évoluant à Kinshasa sont éligibles à la retraite. Pour ce faire, il a demandé à la commission paritaire Fonction publique, ministère de la Santé publique et syndicats d'examiner, au cas par cas, la situation des fonctionnaires comme cela a été fait avec les ministères pilotes antérieurs ainsi que les régies financières. « Le travail doit être fait avec rigueur et technique éprouvées dans la justice et dignité du personnel », a-t-il insisté.

Et d'ajouter : « Pour ce travail, il faut éviter les coups bas et les règlements des comptes, mais plutôt privilégie la transparence de manière à satisfaire les personnes éligibles à la retraite ».

Mission

Quant à l'arrêté susmentionné lu par Magloire Masakala, conseiller administratif du ministre d'Etat à la Fonction publique, il précise que la commission interministérielle a pour mission de sensibiliser les cadres et agents du ministère de la Santé publique au processus de mise à la retraite ; procéder, avec l'aide d'un cabinet indépendant, à l'identification biométrique de tous les cadres et agents de l'administration visée par cette opération de mise à la retraite ; examiner les réclamations des agents éligibles à la retraite à l'issue de l'affichage des listes d'identification biométrique ; traiter en toute transparence et conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnées, au cas par cas, les dossiers des éligibles à la retraite ; préparer le calcul des indemnités de fin de carrière des éligibles à la retraite, conformément aux dispositions statutaires en vigueur; procéder, avec l'aide d'un cabinet indépendant, à la certification des calculs de chaque agent éligible avant le paiement proprement dit des indemnités ; préparer les projets d'ordonnances et de décrets de mise à la retraite des éligibles de la santé ; préparer la reconversion des comptes actifs en compte pension et/ou en rente de survie ; préparer le protocole d'accord entre le gouvernement et le banc syndical sur la mise à la retraite des agents de l'Etat ; s'occuper des notifications des retraités ; produire le rapport final des travaux.

Il y a lieu de signaler que cette commission se déploiera sur douze sites à travers la ville de Kinshasa. Et l'arrière-pays qui n'est pas oublié.

PDSS en appui

Concernant le coût des travaux dont la durée est fixée jusqu'à la mise à la retraite effective au sein de l'administration concernée, il est pris en charge par le Projet de développement du secteur de la santé (PDSS).

Ce projet du gouvernement, financé par la Banque mondiale, a toujours milité pour la qualité des soins administrés aux malades en RDC. Il a pour mission première, d'appuyer les différentes zones de santé ouvrant sur le territoire national de la RDC pour assurer la qualité des soins.

PDSS travaille également pour améliorer la santé maternelle et infantile. C'est dans l'objectif de protéger la mère et son enfant face aux dangers que présente l'environnement congolais.