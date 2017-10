Congo-Kinshasa: Nikki Haley à Joseph Kabila - « Elections - Pas fin 2018, mais plus tôt »

En visite officielle de trois jours en RDC, l'ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu Nikki Haley a livré un message clair et net au président Joseph Kabila. La tenue d'élections est une étape incontournable pour une paix durable en RDC.

Les élections doivent avoir lieu en 2018, a martelé Mme Haley avant de préciser que ce n'était pas à la fin de 2018 mais plus tôt. A Kinshasa de s'aligner ou de se voir privé de tout soutien des USA et de la communauté internationale.

L'ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU est repartie, vendredi dernier, après avoir porté à la connaissance des autorités congolaises, plus particulièrement au président Joseph Kabila, un message clair du président américain Donald Trump. Selon des indiscrétions recueillies dans différentes chancelleries occidentales, Nikki Haley n'a pas mâché les mots.

Dans le tête-à-tête qu'elle a eu, vendredi dernier pendant plus de deux heures, avec le président Kabila, l'ambassadrice Nikki Haley n'y est pas allée par le dos de la cuillère. A son interlocuteur, elle a présenté sans détours, ni circonlocutions le point de vue des Etats-Unis par rapport à la crise politique artificiellement créée en RDC par le refus du président Kabila d'organiser des élections dans les termes convenus dans l'Accord du 31 décembre 2016.

Sur ce point précis, a indiqué l'envoyée spéciale du président Trump, Washington n'entend plus jouer à la politique d'autruche, en laissant pourrir la situation. Elle a fait savoir que la RDC est si importante qu'un chaos généralisé risque de déstabiliser l'ensemble de la région. En ce qui concerne particulièrement la RDC, Mme Haley a déclaré ce qui suit : « Chaque jour sans élections dans ce pays, quelqu'un meurt, chaque jour sans élections, à nouveau une femme se fait violer, à nouveau un enfant devient soldat. Toutes ces choses doivent cesser et le seul moyen pour éviter cela, c'est d'avoir des élections dans la paix ».

Quid ? C'est que les élections restent incontournables afin de poser les bases d'une paix durable. Raison pour laquelle Washington exige la tenue d'élections en 2018. En parlant de 2018, l'envoyée de Donald Trump n'est pas rentrée dans le schéma de glissement que délecte la majorité au pouvoir qui s'accroche à tout prétexte pour prolonger le bail de son autorité morale à la présidence de la République. Selon elle, la programmation électorale ne peut pas aller au-delà de 2018. Ses propos ont été assortis de menace. Dépassé 2018, il faudrait exclure tout appui des USA au processus électoral ni de quelque nature que ce soit. Il en est de même de la communauté internationale qui pourrait tourner le dos à Kinshasa au cas où ce dernier s'entêterait à tirer le processus électoral en 2019.

En outre, Washington exige que la Céni dissocie l'élection présidentielle des autres scrutins. Dans cet ordre d'idées, Mme Haley a annoncé le soutien de son pays au processus électoral pourvu qu'il y ait des garanties claires sur l'échéance de la présidentielle. En clair, la priorité doit être accordée à ce scrutin dans la mesure, c'est celui qui détermine l'alternance démocratique tant attendue au niveau interne et international.

Pas de quartier à la Céni

Partout où elle est passée, l'ambassadrice Nikki Haley a évité la presse. Ce qui n'a pas été le cas à l'étape de la Céni où l'envoyée spéciale n'a pas pu se retenir devant la pression des journalistes.A la centrale électorale, Nikki Haley n'a pas fait l'économie des mots en l'accompagnant des gestes de détermination. A Washington, on est convaincu que la Céni a la capacité de se soumettre à l'échéance de 2018.

Si des femmes sont violées dans l'Est, des enfants enrôlés par des groupes armés et des filles rendues grosses sans le vouloir, l'ONU et les USA sont convaincus sans le moindre doute que c'est à cause de l'absence d'élections dans le pays en vue d'obtenir une alternance dans la gouvernance de la République démocratique du Congo que tous ces maux sont enregistrés.

En des termes subtils, Nikki Haley a fait comprendre aux dirigeants de la Céni que leur responsabilité est énorme, au même titre que le gouvernement qui est censé donner des moyens financiers pour l'organisation des scrutins.

Ces souffrances qui s'accompagnent des violences inouïes dans le Kasaï, dans le Grand Kivu et dans la partie Nord du Katanga sont directement liées à la volonté de ne point organiser les élections en vue de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir et bénéficier ainsi des avantages du Trésor public.

Lorsque Nikki Haley parle à la Céni, il n'a qu'un verbe dans sa bouche « must » qui signifie devoir. Mme Haley ne sollicite pas de la compréhension de la part de la Céni. Elle est venue avec des exigences assorties de menaces! La gestuelle qui accompagne cette déclaration est éloquente. Tous ceux qui torpillent le processus électoral sont avertis que les Etats-Unis et la communauté internationale ne sortiront aucun dollar pour le financement des élections. Pire, tout soutien sera retiré aux dirigeants de la RDC dans le concert des nations.

Au décryptage, cela revient à dire que pour les Etats-Unis et l'ONU la RDC sera indexée et des sanctions seront davantage renforcées à l'endroit de ses dirigeants. Dans le message de Nikki Haley, il s'agit d'une injonction qui est faite à la RDC d'organiser des élections au risque de subir des sanctions de la communauté internationale, les USA en premier.

La publication d'un calendrier qui ne rencontrera pas cette exigence sera livrée à la réprobation de la planète entière. Peut-on se permettre pareil risque dans un pays qui est dans des difficultés structurelles inextricables? Le Zaïre ne s'est jamais remis de l'embargo et des sanctions contre Mobutu. Pour mettre fin à la crise en RDC, l'organisation des élections en 2018 (premier semestre !) est une exigence de la communauté internationale.

C'est le message dont a été porteuse l'envoyée spéciale du président Trump au président Kabila.