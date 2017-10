Angola: Huíla - "Il est temps aux politiques de se battre pour le bien commun" - Manuel Imbamba

Plus de 12.000 pèlerins en provenance des provinces de Luanda, Moxico, Cunene, Cuando Cubango, Huambo, Benguela, Cuanza Sul et Namibe se sont rendus depuis le 27 octobre dernier au Sanctuaire Maman Muxima de Toco, situé à 35 kilomètres de Lubango, province de Huíla.

Dans un message sur la nécessité d'aimer son prochain, José Manuel Imbamba, également vice-président de la conférence épiscopale de l'Angola et São-Tomé, a alerté sur l'existence des familles vivant dans l'inimitié parce que certains de ses membres sont esclaves d'argent, d'alcool, de jalousie et d'autres choses terrestres.

Dans une messe dite à la clôture du VIème pèlerinage au Sanctuaire de Muxima de Toco, assisté de Gabriel Mbilimgi et de l'émérite Zacarias Kamwenho, il a affirmé que c'était l'heure de se réveiller du sommeil de fausses illusions et de l'amour instrumental qui rend l'homme esclave des choses du monde.

Lubango (Angola) — L'évêque du diocèse de Saurimo, José Manuel Imbamba, a exhorté dimanche, dans la localité de Toco, à Lubango, province de Huíla (sud), les politiques et gouvernants à travailler pour le bien des angolais et se dépouiller des intérêts individuels.

