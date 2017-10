Cameroun: Toulouse - Moubandjé absent plusieurs mois ?

En provenance de Bangui et en escale à Yaoundé, le secrétaire général des Nations… Plus »

« Il y a plus mauvais que ce résultat. On va attendre les résultats pour François. (... ) Je suis aussi déçu pour lui. Il y a un engagement de la part de Bamba. Ce n'est pas volontaire mais je trouve qu'il ne joue pas le ballon, mais je n'ai pas revu les images. Ça m'embête car je crois qu'il est gravement touché. Il faut attendre les examens mais apparemment, il y a une suspicion de fissure ou fracture de la cheville droite. Je vous livre ce que le docteur m'a dit mais on va attendre les examens parce que si jamais il n'a rien, on va dire que j'exagère. (... ) D'après les images, ça a bizarrement tordu. On a l'impression que c'est le genou mais il dit que c'est la cheville », a-t-il raconté le dans des propos relayés par Football365.fr.

