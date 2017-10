Algérie: Lille - La grosse déception de Benzia après la défaite contre l'OM

Yassine Benzia ne comprend pas. Malgré un très bon match contre l'Olympique de Marseille ce dimanche en clôture de la 11ème journée de Ligue 1, Lille a perdu (0-1).

Une défaite que l'attaquant algérien ne digère pas, surtout au vu des nombreuses occasions obtenues par son équipe.

« On est dégoûté, on a tout mis dans ce match... », lâche-t-il au micro de Canal+. « On s'est bien préparé toute la semaine mais ça n'a pas voulu rentrer, il y avait un grand Mandanda. On n'a pas de chance. Et l'arbitre qui siffle à chaque contact avec l'adversaire... On est tous abattus », ajoute-t-il, très déçu.

Désormais 19ème de Ligue 1, Lille se doit de rebondir s'il ne veut pas aller en Ligue 2. Benzia en a conscience et convient ses coéquipiers à ne pas baisser les bras.

« On a des idées, on a du contenu depuis quelques matchs mais la réussite nous fuit depuis le début de la saison, jugeait Yassine Benzia. On progresse, il faut s'appuyer sur ces matchs, ne pas baisser la tête et continuer à travailler. Il y a de bons joueurs, l'équipe est encore jeune, mais ce n'est pas une excuse, il faut continuer à travailler. On va mettre les bouchées doubles pour pouvoir répéter ce genre de prestation avec la victoire ».