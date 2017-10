Guinée Equatoriale: Yolanda Asumu - « Il y a beaucoup à faire pour le développement de notre football »

interview

C'est le regard vif et le sourire bienveillant, que Yolanda Asumu, 48 ans, nous accueille dans son bureau situé au quartier Paraiso, route de l'aéroport international de Malabo, la capitale équato-guinéenne.

Avec une modestie déconcertante, la quadragénaire exprime son désir ardent d'aider les jeunes équato-guinéens à se construire un solide avenir. Cette directrice générale de la plateforme panafricaine de recherche d'emploi en ligne "Icubefarm.com", se veut ainsi, confie-t-elle à cafonline.com. Elle a décidé d'accompagner les pouvoirs publics dans leurs initiatives. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a choisi le football comme domaine de prédilection.

La Guinée Équatoriale éprouve depuis 2015, d'énormes difficultés dans l'organisation de son football. Après avoir organisé et atteint les demi-finales à la CAN 2015, le Nzalang nacional a disparu de la circulation.

L'équipe n'a pas réussi à se qualifier ni pour la CAN 2017, ni pour dernier tour de la Coupe du monde 2018. La sélection féminine vient d'être disqualifiée de la Coupe du monde 2019 par la FIFA pour avoir triché sur l'identité d'une dizaine de joueuses.

C'est à ce moment que Yolanda entre en jeu. Elle signe plusieurs accords avec la Fédération de Football de la Guinée Équatoriale. But, soutenir le football aussi bien masculin que féminin. C'est donc une femme pleine d'énergie que cafonline.com a rencontré à Malabo.

Quel regard jetez-vous sur le football en Guinée Équatoriale ?

Je pense que le football dans mon pays a besoin du soutien de ses fils et filles. Comme je suis une fille du pays c'est par devoir mais aussi par plaisir que je me suis engagée.

La plateforme Icubefarm.com que je dirige apporte son soutien au football en Guinée Équatoriale pour qu'il soit plus performant dans un futur proche. N'oubliez pas, l y a des joueurs talentueux dans mon pays.

Souvenez-vous de la performance du Nzalang masculin lors de la CAN 2015 que mon pays avait organisé. Nous avons atteint les demi-finales. N'eut été la solidité de l'équipe ghanéenne, et le manque de maturité de nos joueurs, nous aurions pu atteindre la finale. Mais je dois vous avouer que ce sont des moments inoubliables que j'ai vécus ici pendant cette CAN.

Et aujourd'hui, les choses vont mal.

Vous avez raison. Mais si les responsables du ministère et de la fédération équato-guinéenne continuent le travail qu'ils ont commencé il y a quelques mois, les choses devraient s'améliorer.

La Feguifut (Fédération Équato-guinéenne de Football), est en train de bien s'organiser afin d'aborder les échéances futures dans un bon état d'esprit. Le seul bémol c'est que notre championnat a besoin d'un soutien au-delà de ce que fait déjà la fédération de football.

Et c'est pour cela que vous avez décidé de sponsoriser le football équato-guinéen ?

Oui bien sûr. Exactement (rire). Je suis une passionnée de football. Et je veux accompagner les autorités sportives de mon pays dans leur mission au combien difficile, de booster notre football.

J'ai signé des accords avec la fédération pour soutenir le championnat masculin et féminin de première division. Nous verrons avec le temps ce que cela donne. Mon espoir c'est de voir nos clubs réaliser de bons résultats aussi bien au niveau national que continental.

Pendant combien de temps comptez-vous soutenir ce football en Guinée Équatoriale ?

Tant que mes possibilités me le permettront. Tant que la Feguifut œuvre dans le but du développement du football, je serai avec eux en soutenant les différents séminaires et formations par exemple, qu'ils ont l'habitude d'organiser à cet effet. Donc je ne suis pas limitée dans le temps. J'aime le football, j'aime mon pays et je suis prête à aller jusqu'au bout.

Jusqu'au bout c'est-à-dire ?

C'est-à-dire dans la limite de mes moyens (rire). Lorsque je vous parle de soutien c'est vraiment modeste mais c'est la volonté, l'envie et la passion qui comptent.

Depuis quelques années, le football féminin prend de l'ampleur en Afrique. Il n'y a qu'à voir l'engouement relevé autour lors des CAN féminines. Votre pays a organisé deux éditions de cette CAN féminine en 2008 et 2012. Comment voyez-vous l'avenir du football du continent ?

Je vais vous faire une petite confidence. Savez-vous que j'ai toujours pensé que si l'Afrique vient à gagner un jour la Coupe du monde, ce sera grâce aux femmes. Parce que je vois tous leurs talents. Le potentiel est énorme.

La sélection féminine A de Guinée Equatoriale vient d'être disqualifiée par la FIFA de la Coupe du monde 2019. Pensez-vous que des initiatives comme celles dont vous êtes l'auteure à travers l'organisation régulière de tournois, peuvent permettre de maintenir les joueuses en jambes ?

C'est même l'objectif principal. Il faut les motiver pendant tout ce temps. Quatre ans c'est beaucoup quand même. Il est question de faire savoir qu'elles peuvent encore prendre part à des matches de football.

Qu'elles peuvent être aussi au niveau des autres équipes du continent. Ce que je veux leur dire, c'est qu'elles ont beaucoup de possibilités.

Elles ne savent pas seulement s'occuper des tâches ménagères, mais elles savent aussi jouer au football et faire vibrer les stades à travers leurs dribbles déroutants, leurs frappes de balle.

Si je ne pensais pas, nous ne serions pas ensemble à parler du football en général et du football féminin en particulier.