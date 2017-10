Décédé dans la nuit du 27 octobre 2017 à Bobo-Dioulasso où il était hospitalisé, l'ancien international et gardien de buts des Etalons du Burkina, Abdoulaye Soulama, a été inhumé au cimetière municipal de Banfora, le 29 octobre.

C'est une foule des grands jours qui a accompagné l'illustre disparu à sa dernière demeure.

Dès l'annonce de la disparition d'Abdoulaye Soulama le 27 octobre 2017, la grande famille Soulama sise au secteur 2 de Banfora n'a cessé de grouiller de monde. Cette même mobilisation a été constatée le 29 octobre, jour où il devait être porté en terre.

En effet, ils étaient nombreux les parents, amis, anciens coéquipiers et anciens joueurs du Burkina, à rallier Banfora pour rendre un dernier hommage à Abdoulaye Soulama. Parmi ce beau monde, Sita Sangaré, président de la FBF, qui, après s'être recueilli sur la dépouille mortelle, dit retenir du joueur de très bons souvenirs qui font qu'il manquera aux sportifs burkinabè.

« Tout le monde peut s'accorder sur les valeurs intrinsèques de Soulama, tant en club qu'en équipe nationale. C'est un exemple d'humilité, de professionnalisme et de dévouement pour la cause nationale.

Quand je revois les regroupements auxquels Soulama a pris part, il s'est toujours efforcé de jouer son rôle de grand frère. Il approchait facilement les jeunes, les mettait à l'aise et leur donnait des conseils.

Ses collègues gardiens de buts peuvent mieux le dire, mais j'ai plusieurs fois été témoin des encouragements qu'il leur donnait. Même quand il a perdu sa place de titulaire, il était le premier à mettre tout le monde à l'aise. Alors nous, nous étions tous embarrassés. Franchement, c'est quelqu'un qui a vécu utile et la Nation entière doit lui témoigner cette reconnaissance », a lancé le président de la FBF.

Aux côtés de Sita Sangaré se trouvaient Amadou Traoré dit le Rouquin et Boubacar Gansoré, chargé de mission, qui est venu représenter le ministre des Sports et des loisirs. Pour ce dernier, « c'est une grande perte pour le monde sportif burkinabè car, il a porté haut le flambeau du Burkina. Il est un exemple pour les jeunes et c'est avec tristesse que nous avons appris sa disparition. Nous souhaitons que son âme repose en paix ».

Du haut de ses 37 ans, puisqu'il est né le 29 novembre 1979, Abdoulaye Soulama laisse en souvenir un palmarès assez éloquent. Parti de Banfora sa ville natale où il a évolué au sein de l'USMB, il atterrira à l'ASFB de Bobo-Dioulasso où les portes d'une carrière professionnelle à l'international s'ouvriront pour lui. Les talents du jeune gardien à l'époque séduiront le club de Denizlispor en Turquie, puis le club de Batan en Algérie.

Il regagnera le bercail 5 ans plus tard et après un bref passage au sein des jaune et noir de l'AS fonctionnaire, le club de sa vie, il dépose ses valises à l'ASFA-Yennenga avant d'être convoité par le club ghanéen de l'Ashante Kotoko.

Abdoulaye Soulama est rentré au pays il y a à peu près 2 ans pour des soins, mais après un séjour au CHR de Banfora, il a été référé au CHUSS de Bobo-Dioulasso où la maladie prendra le dessus sur lui. Les Editions « Le Pays » présente à son épouse, à ses trois enfants ainsi qu'aux autres membres de sa famille et aux acteurs du football burkinabè, toutes ses condoléances.