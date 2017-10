Burkina Faso: Production de matériaux de construction - Des lauriers pour CIMFASO

CIMFASO, filiale du consortium CIM METAL GROUP, est une société anonyme de droit burkinabè créée à l'initiative de Inoussa Kanazoé, PDG de KANIS Commodities et CIM METAL GROUP. Inoussa Kanazoé, dans sa volonté de contribuer à l'essor économique et social du continent et particulièrement du Burkina Faso, s'est lancé dans un vaste chantier d'industrialisation à travers la construction de la cimenterie CIMFASO. CIMFASO est une entreprise citoyenne qui génère plus de 200 emplois directs et indirects.

Nos matières premières et nos produits finis sont rigoureusement contrôlés et testés dans notre laboratoire, avec un équipement à la pointe de la technologie. CIMFASO propose une gamme variée de ciment de qualité supérieure répondant aux normes technologiques internationales en vigueur.

Cette technique permet de contrôler strictement le poids de chaque sac et d'éliminer les variations de poids. Les citernes en vrac sont livrées par deux bouches de remplissage de technologie très récente avec pesées automatiques et contrôle précis des quantités ainsi livrées.

Selon lui, Inoussa Kanazoé, désigné meilleur producteur africain de matériaux de construction, est l'exemple d'un opérateur économique qui fait rêver d'une autre Afrique. En atteste la dizaine de ses sociétés qui sont leaders dans le domaine de la logistique, de l'importation du riz et du sucre, etc.

Lors d'une soirée de gala en présence de la crème du secteur privé africain à Casablanca, l'administrateur et directeur général de CIMFASO, Inoussa Kaboré, accompagné de son directeur commercial et marketing, Modeste Bamouni, a reçu la prestigieuse distinction qui salue l'œuvre du PDG de CIM METAL group.

