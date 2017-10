Burkina Faso: Rentrée politique - L'ADF/RDA annonce son «retour»

L'histoire politique du Burkina Faso retiendra que l'Alliance pour la démocratie et la fédération/ Rassemblement démocratique Africain, avec à sa tête Me Gilbert Noël Ouédraogo, s'est «retrouvé au cœur de la tourmente liée à la modification de l'article 37», a indiqué d'entrée le président du parti, avant de faire savoir à toute la classe politique que «l'éléphant est bel et bien de retour».

Avec du recul, et après un temps de silence l'ADF/RDA, par la voix de son leader dit reconnaitre et assumer sa responsabilité dans les prémices ayant conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

Toutefois, il en tient rigueur à cet effet à toute la classe politique. Car selon lui, celle-ci « ne s'est pas assumée ». C'est pourquoi, dans un élan de mener des actions dans le sens de l'intérêt national, Me Ouédraogo lance l'appel à ses pairs des autres formations politiques à eux aussi, d' «accepter et de reconnaitre leur part de responsabilité».

Avouant que son parti a fait « une sortie de route » en 2014, le président de l'ADF/RDA reste tout de même persuadé qu'il a un rôle à jouer. Aussi, pour Gilbert Noël Ouédraogo, il n'y a pas lieu de parler au Burkina Faso de « peuple insurgé et peuple non insurgé ».

Raison pour laquelle, il estime qu'il est judicieux de parler de réconciliation. Chose qui à l'en croire permettrait d'éviter que « la jeune génération fasse les frais de la querelle de leurs aînés ».

D'où le choix du thème de cette rentrée politique 2017-2018. A travers cette problématique, l'ADF/RDA entend interpeller l'ensemble des burkinabè à ce que le vivre ensemble soit une réalité et non un leurre. Cependant, « pour l'ADF/RDA, il ne s'agit pas d'enjamber des cadavres, ni de faire l'économie de la vérité et de la justice », a rassurer le président Ouédraogo.

Néanmoins, ce fut également l'occasion pour les responsables du parti de l'éléphant de se prononcer sur des questions liées à l'actualité.

Parmi celles-ci, le sujet du fonctionnement de la justice. A ce propos, pour Me Gilbert Ouédraogo, il convient de parvenir au renforcement de ce système notamment de son indépendance acquise depuis peu.

Cette rentrée politique de l'ADF/RDA marque un renouveau pour ce parti de l'opposition. En effet, aux dires de Me Ouédraogo, il s'agit là d'une aubaine à saisir pour « gagner de nouveau la confiance des burkinabè ».

Et pour l'atteinte de ces objectifs, il « reste attentif à toutes les suggestions de nature à consolider les acquis de notre nation et ouvrir des perspectives nouvelles », dixit Me Gilbert Noël Ouédraogo.

Au cours de cette rentrée politique, l'ADF/RDA a bénéficié du soutien d'autres partis politiques dont le Faso autrement, l'UNIR/PS, le MPP, l'UNDD, le RDF, les Républicains, le RSR, l'ADMB. Y compris des organisations de la société civile.