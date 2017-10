Sénégal: Possible alliance électorale entre Macky et Me Wade, en 2019 - «Si les circonstances politiques du pays l'exigent, pourquoi pas ?»

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Quid cependant d'une éventuelle alliance électorale entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall ? Sur ce point, Mahmoud Saleh n'écarte pas cette éventualité. Il dira, sans ambages, que «si les circonstances politiques du pays l'exigent, oui». Donc, «l'homme de l'ombre» de Macky Sall n'exclut pas l'idée de nouer une alliance électorale avec le Parti démocratique sénégalais (Pds) pour la présidentielle de 2019. Pour lui, «si les circonstances lui sont favorables, il n'y a aucune raison de ne pas travailler à ça». Il n'a tout de même pas voulu épiloguer sur «l'exil» du candidat du Pds, Karim Wade, renvoyant les questions relatives à son retour au Sénégal à son entourage.

En effet, l'ancien Directeur de cabinet politique du chef de l'Etat Macky Sall informe que l'actuel président et Me Wade gardent des relations «courtoises» et même que l'état de leur rapport est «très bien». Pour lui, entre les deux présidents, «il n'y a absolument aucune raison qu'ils ne se parlent pas». Sur le pourquoi, M. Saleh dit imaginer que «la responsabilité leur impose de se connecter vu leur passé». D'autant plus qu'à son avis, l'un a exercé des responsabilités que l'autre est en train d'exercer. Il a toutefois précisé que leur contact n'est pas direct. Selon Saleh, les deux hommes d'Etat se parlent, mais pas directement.

