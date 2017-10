Sénégal: 1,200 milliard pour la modernisation de l'assainissement en faveur des ménages démunis

La Station d'épuration et de traitement des boues de vidange de Tivaoune-Peulh a été inaugurée, le samedi 28 octobre, par le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).

Le coût de ce projet est estimé à 1 milliard 200 millions de F Cfa, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, en partenariat avec l'Etat du Sénégal. Ceci entre dans le cadre de la politique de développement et de modernisation de l'assainissement de 11 villes.

1 milliard 200 millions de F Cfa, c'est le coût du projet de drainage des eaux usées et de traitement des boues de vidange à Tivaoune-Peulh. Financé par la Fondation Bill et Mélinda Gates, en partenariat avec l'Etat du Sénégal, Lassana Gagny Sakho, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), a inauguré la Station dépuration de traitement des boues de vidange à Tivaoune-Peulh, samedi dernier 28 octobre. Pour Lassana Gagny Sakho, ce partenariat qui lie le Sénégal et la Fondation Bill et Mélinda Gates aide les populations diminues à avoir accès à un bon système d'assainissement. «La Fondation Bill et Melinda Gates a mise en place un ambitieux programme de structuration du marché des boues de vidange en faveur des ménages démunis de la région de Dakar», a déclaré Lassana Gagny Sakho.

Le directeur général de l'ONAS a fait savoir que la Station de traitement de boues de vidange (STBV) de Tivaouane-Peulh a un volume de traitement qui est quasiment le double de celui de l'ensemble des trois STBV existantes, soit une capacité nominale de 400 m3 par jour. «Elle est doté de deux bassins de décantation, de 30 lits de séchage, de 64 m3 par jour et d'un hangar bâti sur 500 m2», a-t-il expliqué.

A l'en croire, ce programme a permis la conception de trois modèles de toilettes adaptées aux zones inondables. Ce plan a aussi mis en place un fonds de garantie pour les vidangeurs, destiné à faciliter l'accès de ces derniers au crédit bancaire pour le renouvellement du parc des camions de vidange. C'est ainsi qu'Iba Sow, président de l'Association de vidangeurs du Sénégal a salué ce projet car, selon lui, ce programme va leur faciliter le travail.

Venu assister à la cérémonie d'inauguration, le maire de la commune de Tivaoune-Peulh-Niague, El Hadji Diop, a estimé que le projet est venu à son heure. Tout en espérant une collaboration avec le directeur général de l'ONAS dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des populations de sa commune et que ce projet soit bénéfique aux jeunes de Tivaoune-Peulh. «Je profite de cette occasion pour remercier le directeur de l'ONAS et en même temps espérer que les retombées de ce projet seront bénéfiques à la population de Tivaoune-Peulh, mais surtout aux jeunes », a-t-il déclaré. Selon El Hadji Diop, cette Station de traitement des boues de vidange est «une preuve vivante de notre lutte pour l'équité et l'intégrité sociale. Le problème d'assainissement pour un meilleur cadre de vie est définitivement solutionné», a-t-il dit.

Par ailleurs, la station va contribuer à la lutte contre la vidange manuelle et les dépotages sauvages ou clandestins de boues de vidange, mais aussi de rapprocher davantage les zones de production des zones de dépotage, expliquent les autorités.